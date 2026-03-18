В Бакинском метро к Новрузу покажут ретро-вагоны
Инфраструктура
- 18 марта, 2026
- 11:56
В Бакинском метро по случаю праздника Новруз будут выставлены ретро-вагоны.
Как сообщили Report в Бакметрополитене, экспозиция будет организована на станции "Ичери шехер".
Пассажиры смогут увидеть ретро-вагоны 19, 20 и 21 марта с 10:00 до 22:00 на первом пути станции.
Среди экспонатов будут вагон типа "А", входивший в состав первого поезда метро в бывшем СССР, а также вагоны типов "Г" и "Е", произведенные в 1950-х годах.
"Эти вагоны вызовут ностальгические чувства, особенно у представителей старшего поколения", - отметили в метрополитене.
Последние новости
