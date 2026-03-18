    В Бакинском метро к Новрузу покажут ретро-вагоны

    В Бакинском метро по случаю праздника Новруз будут выставлены ретро-вагоны.

    Как сообщили Report в Бакметрополитене, экспозиция будет организована на станции "Ичери шехер".

    Пассажиры смогут увидеть ретро-вагоны 19, 20 и 21 марта с 10:00 до 22:00 на первом пути станции.

    Среди экспонатов будут вагон типа "А", входивший в состав первого поезда метро в бывшем СССР, а также вагоны типов "Г" и "Е", произведенные в 1950-х годах.

    "Эти вагоны вызовут ностальгические чувства, особенно у представителей старшего поколения", - отметили в метрополитене.

    Новруз Байрамы Бакинский метрополитен Ретро-вагоны
    Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək
    12:50

    В Бейруте в результате израильских ударов погибли 12 человек

    Другие страны
    12:49

    В Азербайджане трое детей получили ожоги при прыжках через костры в преддверии Новруза

    Здоровье
    12:49

    Завтра в Азербайджане будет 20 градусов тепла

    Экология
    12:38

    В результате атак ВС РФ по трем областям Украины ранены 13 человек

    Другие страны
    12:37

    Исмаил Хатиб мог стать целью ночных атак Израиля

    В регионе
    12:37

    Адиль Керимли: В Азербайджане готовят новые учебники по искусству

    Kультурная политика
    12:34

    Асип Кая: Турция добилась большой победы в Чанаккале, а Азербайджан – в Карабахе

    В регионе
    12:34

    В результате израильских ударов убит глава подразделения логистики и снабжения ХАМАС

    Другие страны
    12:27

    Лу Мэй: Китай готов сотрудничать с Азербайджаном в ИИ, двигаться к "умному будущему" - СТАТЬЯ

    Внешняя политика
