В Бакинском метро к Новрузу покажут ретро-вагоны

В Бакинском метро по случаю праздника Новруз будут выставлены ретро-вагоны.

Как сообщили Report в Бакметрополитене, экспозиция будет организована на станции "Ичери шехер".

Пассажиры смогут увидеть ретро-вагоны 19, 20 и 21 марта с 10:00 до 22:00 на первом пути станции.

Среди экспонатов будут вагон типа "А", входивший в состав первого поезда метро в бывшем СССР, а также вагоны типов "Г" и "Е", произведенные в 1950-х годах.

"Эти вагоны вызовут ностальгические чувства, особенно у представителей старшего поколения", - отметили в метрополитене.