    Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək

    İnfrastruktur
    • 18 mart, 2026
    • 11:43
    Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək

    "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "İçərişəhər" stansiyasında Novruz bayramı münasibətilə retro vaqonlar nümayiş olunacaq.

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.

    Qeyd edilib ki, sərnişinlər martın 19-u, 20-i və 21-də səhər saat 10:00-dan axşam 22:00-dək "İçərişəhər" stansiyasının birinci yolunda sərgilənəcək vaqonlarla yaxından tanış ola bilərlər.

    "Keçmiş SSRİ-nin ilk metro qatarının tərkib hissəsi olmuş "A" tipli vaqon, habelə 1950-ci illərin istehsalı "Q" və "E" tipli vaqonlar xüsusən orta və yaşlı nəslin nümayəndələrinə nostalji hisslər yaşadacaq", - məlumatda bildirilib.

    Bakı Metropoliteni İçərişəhər stansiyası
    В Бакинском метро к Новрузу покажут ретро-вагоны

