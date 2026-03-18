Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək
İnfrastruktur
- 18 mart, 2026
- 11:43
"Bakı Metropoliteni" QSC-nin "İçərişəhər" stansiyasında Novruz bayramı münasibətilə retro vaqonlar nümayiş olunacaq.
Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.
Qeyd edilib ki, sərnişinlər martın 19-u, 20-i və 21-də səhər saat 10:00-dan axşam 22:00-dək "İçərişəhər" stansiyasının birinci yolunda sərgilənəcək vaqonlarla yaxından tanış ola bilərlər.
"Keçmiş SSRİ-nin ilk metro qatarının tərkib hissəsi olmuş "A" tipli vaqon, habelə 1950-ci illərin istehsalı "Q" və "E" tipli vaqonlar xüsusən orta və yaşlı nəslin nümayəndələrinə nostalji hisslər yaşadacaq", - məlumatda bildirilib.
11:57
"ASAN xidmət" və "ASAN kommunal" mərkəzlərində martın 20-29-da qeyri-iş günü olacaqDaxili siyasət
11:55
Əraqçi: Laricani ölkənin qərarvermə prosesində unikal şəxsiyyət olubRegion
11:52
Nazir müşaviri: Azərbaycandakı incəsənət məktəblərinin 30,9 faizi tamamilə təmirsizdirİncəsənət
11:50
Ər-Riyadda diplomatik məhəlləni hədəf alan PUA vurulubDigər ölkələr
11:47
Adil Kərimli: Bu il 1 996 incəsənət müəllimi attestasiyadan keçibİncəsənət
11:45
Baş konsul: Çanaqqalada, Qurtuluş müharibəsində, Qarabağda böyük zəfərlər qazanmışıqRegion
11:45
Ötən gün 23 Azərbaycan vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilibDaxili siyasət
