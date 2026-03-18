Estoniyanın Azərbaycana birbaşa investisiyalarının həcmi 120 dəfədən çox artıb
Maliyyə
- 18 mart, 2026
- 20:47
2025-ci ildə Estoniyanın Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa xarici investisiyaları 14,985 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, investisiyaların həcmi il ərzində 122,82 dəfə və ya 14,863 milyon ABŞ dolları artıb.
Bu göstərici 2024-cü ildə 122 min ABŞ dolları olub.
Estoniyadan gələn investisiyaların Azərbaycana yatırılan ümumi birbaşa xarici investisiyaların həcmindəki payı 0,2 % təşkil edib.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilmiş birbaşa xarici investisiyalar 6,595 milyard ABŞ dolları təşkil edib (il ərzində 6,4 % azalıb), Azərbaycan isə xaricə 2,528 milyard dollar investisiya yatırıb (43,4 % artımla).
20:56
Ben Qurion hava limanında üç özəl təyyarə raket qəlpələrindən zədələnibDigər ölkələr
20:40
İsrailin Livana zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı minə yaxınlaşırDigər ölkələr
20:35
Foto
Azərbaycan Cüdo Federasiyası tərəfindən 25 klub və idman təşkilatına lisenziya təqdim edilibFərdi
20:22
Coşua Zirkze mövsümün sonunda "Mançester Yunayted"dən ayrıla bilərFutbol
20:18
ABŞ kəşfiyyatı: İran 2025-ci il hücumlarından sonra zənginləşdirilmiş uran istehsalını bərpa etməyibDigər ölkələr
20:01
Media: Cey Di Vens yaxın günlərdə Macarıstana səfər edəcəkDigər ölkələr
19:59
Ukrayna və Küveyt müdafiə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblərDigər ölkələr
19:55