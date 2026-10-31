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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    "Aston Villa" klubu Ceymi Karragerə qarşı məhkəmə iddiası qaldıracaq

    Futbol
    • 31 oktyabr, 2026
    • 13:42
    Aston Villa klubu Ceymi Karragerə qarşı məhkəmə iddiası qaldıracaq

    İngiltərənin "Aston Villa" klubu millinin sabiq futbolçusu Ceymi Karragerə qarşı məhkəmə iddiası qaldıracaq.

    "Report" Birmingem təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, buna mütəxəssisin klubu və azarkeşləri təhqir etməsi səbəb olub.

    Klubun yaydığı bəyanatda heç kimə komandanın yüksəlişinə mane olmağa imkan verilməyəcəyi vurğulanıb.

    C. Karrager daha əvvəl "Aston Villa"nın heç vaxt "Mançester Yunayted" səviyyəsinə çata bilməyəcəyini bildirib və ekspert kimi çıxış etdiyi canlı efirdə azarkeşləri kobud şəkildə susmağa çağırıb.

    Qeyd edək ki, "Aston Villa" İngiltərə çempionatında 2026/2027 mövsümünün 8 turundan sonra 11 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb.

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