Объем прямых инвестиций Эстонии в экономику Азербайджана вырос более чем в 120 раз

В 2025 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Эстонии в экономику Азербайджана составили 14,985 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), объем инвестиций за год вырос в 122,82 раза, или на 14,863 млн долларов США.

Доля инвестиций из Эстонии в общем объеме ПИИ в Азербайджан составляет 0,2%.

Напомним, что в 2025 году прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили 6,595 млрд долларов США (при спаде за год на 6,4%), а Азербайджан инвестировал за рубеж 2,528 млрд долларов (при росте на 43,4%).