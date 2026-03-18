    Объем прямых инвестиций Эстонии в экономику Азербайджана вырос более чем в 120 раз

    В 2025 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Эстонии в экономику Азербайджана составили 14,985 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), объем инвестиций за год вырос в 122,82 раза, или на 14,863 млн долларов США.

    Доля инвестиций из Эстонии в общем объеме ПИИ в Азербайджан составляет 0,2%.

    Напомним, что в 2025 году прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили 6,595 млрд долларов США (при спаде за год на 6,4%), а Азербайджан инвестировал за рубеж 2,528 млрд долларов (при росте на 43,4%).

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Прямые иностранные инвестиции (ПИИ)
    Estoniyanın Azərbaycana birbaşa investisiyalarının həcmi 120 dəfədən çox artıb
