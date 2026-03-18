Кошербаев: Компания Shell не уходит с казахстанского рынка

Информация об уходе Shell с казахстанского рынка не подтвердилась, компания продолжит работать в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев на пленарном заседании мажилиса (нижняя палата парламента).

"Как вы знаете, компания Shell работает у нас. Да, есть некоторые спорные моменты, но тем не менее, все утверждения о том, что Shell уходит из Казахстана, оказались несостоятельными. Когда я был в Великобритании, то власти Великобритании нас заверили, что Shell останется, будем дальше работать", - сказал он.