    Кошербаев: Компания Shell не уходит с казахстанского рынка

    Энергетика
    • 18 марта, 2026
    • 12:07
    Кошербаев: Компания Shell не уходит с казахстанского рынка

    Информация об уходе Shell с казахстанского рынка не подтвердилась, компания продолжит работать в Казахстане.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев на пленарном заседании мажилиса (нижняя палата парламента).

    "Как вы знаете, компания Shell работает у нас. Да, есть некоторые спорные моменты, но тем не менее, все утверждения о том, что Shell уходит из Казахстана, оказались несостоятельными. Когда я был в Великобритании, то власти Великобритании нас заверили, что Shell останется, будем дальше работать", - сказал он.

    Ты - Король

