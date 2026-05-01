Папоян: Без поставок из Азербайджана бензин в Армении стоил бы дороже

Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что поставки топлива из Азербайджана позволили сдержать рост цен на бензин в Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом министр заявил на мероприятии, посвященном Дню труда.

"Цены на бензин в большинстве стран мира выросли в несколько раз, а в Армении - на несколько процентов. Позвольте мне очень четко и прямо объяснить, почему это так. Если бы не азербайджанский бензин и дизельное топливо, наши цены были бы на несколько сотен драмов выше, чем сейчас. Нам необходимо максимально сохранять диверсификацию, чтобы геополитические факторы для нас были менее ощутимы", - сказал Папоян.

Напомним, что Азербайджан начал поставки нефтепродуктов в Армению 18 декабря 2025 года. На сегодняшний день из Азербайджана в Армению было экспортировано более 8 500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.