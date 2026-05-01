Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Папоян: Без поставок из Азербайджана бензин в Армении стоил бы дороже

    Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что поставки топлива из Азербайджана позволили сдержать рост цен на бензин в Армении.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом министр заявил на мероприятии, посвященном Дню труда.

    "Цены на бензин в большинстве стран мира выросли в несколько раз, а в Армении - на несколько процентов. Позвольте мне очень четко и прямо объяснить, почему это так. Если бы не азербайджанский бензин и дизельное топливо, наши цены были бы на несколько сотен драмов выше, чем сейчас. Нам необходимо максимально сохранять диверсификацию, чтобы геополитические факторы для нас были менее ощутимы", - сказал Папоян.

    Напомним, что Азербайджан начал поставки нефтепродуктов в Армению 18 декабря 2025 года. На сегодняшний день из Азербайджана в Армению было экспортировано более 8 500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.

    Геворг Папоян Экспорт Азербайджана в Армению Поставки топлива Армения Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Gevorq Papoyan: "Azərbaycandan tədarük olmasaydı, Ermənistanda benzin daha baha olardı"
    Minister: Fuel would cost more in Armenia without supplyies from Azerbaijan

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей