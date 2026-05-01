    Gevorq Papoyan: "Azərbaycandan tədarük olmasaydı, Ermənistanda benzin daha baha olardı"

    Energetika
    • 01 may, 2026
    • 16:41
    Gevorq Papoyan: Azərbaycandan tədarük olmasaydı, Ermənistanda benzin daha baha olardı

    Azərbaycandan yanacaq tədarükü Ermənistanda benzinin bahalaşmasının qarşısını almağa imkan verib.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin iqtisadiyyat naziri Gevorq Papoyan Əmək Gününə həsr olunmuş tədbirdə bəyan edib.

    "Əksər ölkələrdə benzin qiymətləri bir neçə dəfə, Ermənistanda isə bir neçə faiz artıb. İcazə verin, bunun niyə belə olduğunu çox aydın və birbaşa izah edim. Əgər Azərbaycanın benzini və dizel yanacağı olmasaydı, bizim qiymətlərimiz indikindən bir neçə yüz dram daha yüksək olardı. Geosiyasi amillərin təsirinin daha az hiss olunması üçün şaxələndirməni maksimum qoruyub saxlamalıyıq", - o deyib.

    Папоян: Без поставок из Азербайджана бензин в Армении стоил бы дороже
    Minister: Fuel would cost more in Armenia without supplyies from Azerbaijan

