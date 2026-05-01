    BTC Co сократила операционные расходы на нефтепровод БТД в I квартале на 6%

    Операционные расходы компании BTC Co на обслуживание нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) в первом квартале 2026 года составили $30 млн, капитальные затраты - около $28 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные BP-Azerbaijan, по сравнению с показателем января-марта 2025 года операционные расходы на БТД снизились на 6,2%, тогда как капитальные расходы увеличились в 2,2 раза.

    С момента ввода нефтепровода в эксплуатацию с июня 2006 года и на конец марта текущего года по данному трубопроводу транспортировано около 626 млн тонн (порядка 4,7 млрд баррелей) нефти, загруженной на 6 210 танкеров в Джейхане и отправленной на мировые рынки.

    В январе-марте 2026 года по БТД прокачано около 6 млн тонн (порядка 49 млн баррелей) нефти и конденсата, которые были загружены на 65 танкеров на терминале Джейхан для дальнейшего экспорта.

    Нефтепровод БТД в основном транспортирует нефть с блока месторождений Азери–Чыраг–Гюнешли (АЧГ) и конденсат с Шахдениз, а также сырье, добытое SOCAR в Азербайджане и нефть из Казахстана и Туркменистана.

    Акционерами BTC Co. являются: BP (30,10%), SOCAR (32,97%), MOL (8,90%), TPAO (6,53%), Eni (5,00%), TotalEnergies (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), ExxonMobil (2,50%) и ONGC (BTC) Limited (3,1%).

    "BTC Co" I rübdə BTC üzrə əməliyyat xərclərini 6 % azaldıb
    BTC Co reduces operating expenses on BTC pipeline by 6% in 1Q26

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей