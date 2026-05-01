    • 01 мая, 2026
    • 16:14
    Пиневич: Практическая реализация проекта агрогородка в Агдаме начнется в 2027г

    Посол Беларуси Дмитрий Пиневич сообщил о продолжающемся строительстве агрогородка в Агдаме, отметив переход проекта к следующему этапу реализации.

    В беседе с корреспондентом Report в Ханкенди Пиневич заявил, что на данный момент завершена детальная планировка жилых и социальных объектов.

    "Работа сейчас идет по промышленному сектору. Этот городок является одним из элементов госпрограммы "Великое возвращение", которую реализует правительство Азербайджана. Поэтому важно построить не только жилье, но и инфраструктуру для комфортной жизни", - отметил дипломат.

    Пиневич подчеркнул, что проектирование агрогородка планируется завершить уже в этом году. "Я думаю, что в следующем году начнется практическая реализация проекта агдамского агрогородка", - сказал он.

    Pineviç: Ağdamda aqroşəhərcik layihəsinin həyata keçirilməsinə 2027-ci ildə başlanacaq
    Pinevich: Practical implementation of agro-town project in Aghdam to begin in 2027

