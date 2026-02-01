Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Трамп: США могут заключить сделку по Кубе

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным "договориться" с Кубой.

    Как передает Report, об этом сообщило агенство Reuters.

    Комментарии президента США прозвучали спустя несколько дней после того, как он пригрозил ввести пошлины против любой страны, поставляющей Кубе нефть.

    Трамп вновь призвал Кубу начать переговоры с Соединёнными Штатами.

    "Это не обязательно должно быть гуманитарным кризисом", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One по пути во Флориду.

    "Я думаю, они, вероятно, придут к нам и захотят заключить сделку… У них очень тяжелая ситуация. У них нет денег. У них нет нефти. Они жили за счедогот венесуэльских денег и нефти, а сейчас ничего этого больше нет", - заключил Трамп.

