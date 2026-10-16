Военные отработали спасение пилота в ходе учений "Встреча соколов — 2026"

В рамках совместных летно-тактических учений "Встреча соколов - 2026" специалисты поисково-спасательной группы отработали обнаружение и спасение условно потерпевшего аварию пилота.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала летному составу были доведены поставленные задачи и правила безопасности, а также предоставлена информация о погодных условиях и особенностях района проведения полетов.

Согласно плану учений выполнены поисково-спасательные мероприятия по обнаружению и спасению условно потерпевшего аварию пилота. Специалисты поисково-спасательной группы, прибывшие на вертолете в заданный район, установили местонахождение пилота и провели спасательные мероприятия. "Подобные учения наряду с повышением профессиональной подготовки военнослужащих служат совершенствованию навыков оперативного принятия решений в сложных условиях", - заявили в оборонном ведомстве.