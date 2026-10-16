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    Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота в Швейцарию почти на 30%

    Бизнес
    • 16 октября, 2026
    • 17:50
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота в Швейцарию почти на 30%

    Азербайджан в январе-августе 2026 года экспортировал 25 тыс. 53,71 кг золота (золото в других полуобработанных формах - прутки, проволока и профили, пластины, листы, полосы или ленты толщиной более 0,15 мм без учета любой основы, золото в других необработанных формах, не используемых для чеканки монет) на сумму $3 млрд 739 млн 662 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно в 8 и 18 раз больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    Азербайджан экспортировал в Великобританию 21 тыс. 902 кг золота на сумму $3 млрд 468 млн 462 тыс. (годом ранее поставок не было), а в Швейцарию - 2 тыс. 151,74 кг золота (-1,3%) на сумму $271 млн 199,34 тыс. (+29%).

    За отчетный период Азербайджан импортировал 136,51 кг золота (-99,6%) на сумму $21 млн 223,5 тыс. (-99,4%).

    Азербайджан импортировал из Турции 82,43 кг золота (-92,6%) на сумму $13 млн 709,84 тыс. (-86,2%), из Швейцарии - 54 кг (-96,3%) на сумму $7 млн 432,1 тыс. (-95%), а из ОАЭ - 0,08 кг на сумму $81,5 тыс. (годом ранее поставок не было).

    В прошлом году Азербайджан экспортировал золото только в Швейцарию. Объем поставок составил 4 тыс. 522 кг на сумму $326,2 млн, что на 6% и 54% соответственно превышает показатели предыдущего года.

    Государственный комитет статистики Азербайджана Экспорт золота
    Azərbaycan İsveçrəyə qızıl tədarükündən qazancını 30 %-ə yaxın artırıb
    Azerbaijan's revenues from gold export to Switzerland rises nearly 30%
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