Париж и Берлин договорились смягчить планируемый запрет на ДВС с 2035 года

Франция и Германия договорились добиваться смягчения запрета ЕС на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года, а также ужесточить правила поддержки продукции Made in Europe (Сделано в Европе).

Как сообщает европейское бюро Report, к этому сводится суть соглашения, достигнутого на полях саммита Евросоюза в Брюсселе.

Договоренность связывает пересмотр климатических требований к автомобильной отрасли с инициативой Made in Europe, направленной на поддержку европейских производителей и укрепление промышленной конкурентоспособности ЕС.

"Франция и Германия предлагают комплексный пакет мер, сочетающий в себе амбициозный план декарбонизации Европы с необходимой нормативной гибкостью, позволяющей учитывать различные рыночные реалии и технологические условия", - говорится в распространенном Елисейским дворцом соглашении.

Позиция Парижа и Берлина предполагает поиск компромисса между сокращением выбросов и защитой европейского автопрома в условиях усиливающейся международной конкуренции.

При этом договоренность не меняет действующие нормы ЕС, для внедрения в жизнь подписанного между сторонами документа потребуются согласования на европейском уровне.