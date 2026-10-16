Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Париж и Берлин договорились смягчить планируемый запрет на ДВС с 2035 года

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 18:02
    Париж и Берлин договорились смягчить планируемый запрет на ДВС с 2035 года

    Франция и Германия договорились добиваться смягчения запрета ЕС на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года, а также ужесточить правила поддержки продукции Made in Europe (Сделано в Европе).

    Как сообщает европейское бюро Report, к этому сводится суть соглашения, достигнутого на полях саммита Евросоюза в Брюсселе.

    Договоренность связывает пересмотр климатических требований к автомобильной отрасли с инициативой Made in Europe, направленной на поддержку европейских производителей и укрепление промышленной конкурентоспособности ЕС.

    "Франция и Германия предлагают комплексный пакет мер, сочетающий в себе амбициозный план декарбонизации Европы с необходимой нормативной гибкостью, позволяющей учитывать различные рыночные реалии и технологические условия", - говорится в распространенном Елисейским дворцом соглашении.

    Позиция Парижа и Берлина предполагает поиск компромисса между сокращением выбросов и защитой европейского автопрома в условиях усиливающейся международной конкуренции.

    При этом договоренность не меняет действующие нормы ЕС, для внедрения в жизнь подписанного между сторонами документа потребуются согласования на европейском уровне.

    Европейский союз (ЕС) Франция Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    France and Germany agree to seek easing of EU's 2035 ban on combustion-engine cars
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    20:30
    В Кении подтвержден новый случай заражения вирусом Эбола
    Другие страны
    20:13
    Экокоалиция призвала участников COP17 поднять вопрос загрязнения трансграничных рек Арменией
    Внешняя политика
    20:04
    Видео
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об Отечественной войне
    Внутренняя политика
    19:57
    Зеленский запросил у ЕС дополнительные €70 млрд на оборону Украины в 2027 году
    Другие страны
    19:42
    Джелал Чифтчи принес публичные извинения Азербайджану после объявления в розыск
    Внешняя политика
    19:35
    Швеция выделит Украине новый пакет помощи на $52,3 млн для поддержки населения зимой
    Другие страны
    19:26
    Фото
    В Джалилабаде прошла очередная ярмарка труда
    Социальная защита
    19:22
    Ильхам Алиев поздравил Национальный паралимпийский комитет с 30-летием основания
    Внутренняя политика
    19:14
    Украина ожидает поставки истребителей Gripen от Швеции в ближайшее время
    Другие страны
    Лента новостей