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    Украина и Армения обсудили развитие межпарламентского сотрудничества

    В регионе
    • 16 октября, 2026
    • 17:46
    Украина и Армения обсудили развитие межпарламентского сотрудничества

    Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Риме провел встречу с председателем Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном.

    Как сообщает Report, об этом Стефанчук написал на своей странице в соцсети Х.

    В ходе переговоров стороны обсудили украинско-армянские отношения, ситуацию в Украине и перспективы дальнейшего межпарламентского сотрудничества.

    По его словам, армянская сторона выразила надежду на скорейшее завершение российско-украинской войны и подчеркнула важность защиты суверенитета и независимости государств.

    "Убежден, что у нас есть все возможности для дальнейшего развития сотрудничества. Обсудили углубление межпарламентского диалога на двустороннем и многостороннем уровнях. Украина заинтересована в укреплении отношений с Арменией", - отметил Стефанчук.

    Рубен Рубинян Руслан Стефанчук Российско-украинский конфликт Армения
    Ukrayna Ali Radasının sədri: Ermənistanla münasibətlərin möhkəmləndirilməsində maraqlıyıq
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