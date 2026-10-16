Украина и Армения обсудили развитие межпарламентского сотрудничества
- 16 октября, 2026
- 17:46
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Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Риме провел встречу с председателем Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном.
Как сообщает Report, об этом Стефанчук написал на своей странице в соцсети Х.
В ходе переговоров стороны обсудили украинско-армянские отношения, ситуацию в Украине и перспективы дальнейшего межпарламентского сотрудничества.
По его словам, армянская сторона выразила надежду на скорейшее завершение российско-украинской войны и подчеркнула важность защиты суверенитета и независимости государств.
"Убежден, что у нас есть все возможности для дальнейшего развития сотрудничества. Обсудили углубление межпарламентского диалога на двустороннем и многостороннем уровнях. Украина заинтересована в укреплении отношений с Арменией", - отметил Стефанчук.