Азербайджан и Бангладеш обсудили сотрудничество в энергетике и образовании

Азербайджан и Бангладеш рассматривают возможности расширения сотрудничества в энергетике, образовании и гуманитарной сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, эти вопросы обсуждались на встрече главы ведомства Джейхуна Байрамова с государственным министром по иностранным делам Бангладеш Хумаюном Кабиром.

Стороны положительно оценили итоги VII саммита СВМДА в Баку, обсудили перспективы развития двусторонних отношений, а также взаимодействие в международных и региональных организациях.

Байрамов и Кабир подчеркнули значение политического диалога и взаимных визитов, рассмотрев возможности расширения сотрудничества по различным направлениям. Была также отмечена важность соглашения об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований.

Отдельное внимание стороны уделили эффективному использованию имеющихся возможностей в энергетике, образовании и гуманитарной сфере, а также укреплению контактов между народами двух стран.

На встрече обсуждались сотрудничество и взаимная поддержка в рамках ООН. Стороны подчеркнули необходимость продолжения совместных усилий на многосторонних площадках.

Кроме того, был рассмотрен предстоящий в 2027 году в Азербайджане саммит Организации исламского сотрудничества и возможные направления взаимодействия в рамках мероприятия.

Байрамов также отметил значение сотрудничества в Движении неприсоединения, включая деятельность Парламентской сети и Молодежной организации. Он подчеркнул важность дальнейшего развития межпарламентских и молодежных связей посредством этих механизмов.