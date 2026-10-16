Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Азербайджан и Бангладеш обсудили сотрудничество в энергетике и образовании

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 18:06
    Азербайджан и Бангладеш обсудили сотрудничество в энергетике и образовании

    Азербайджан и Бангладеш рассматривают возможности расширения сотрудничества в энергетике, образовании и гуманитарной сфере.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, эти вопросы обсуждались на встрече главы ведомства Джейхуна Байрамова с государственным министром по иностранным делам Бангладеш Хумаюном Кабиром.

    Стороны положительно оценили итоги VII саммита СВМДА в Баку, обсудили перспективы развития двусторонних отношений, а также взаимодействие в международных и региональных организациях.

    Байрамов и Кабир подчеркнули значение политического диалога и взаимных визитов, рассмотрев возможности расширения сотрудничества по различным направлениям. Была также отмечена важность соглашения об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований.

    Отдельное внимание стороны уделили эффективному использованию имеющихся возможностей в энергетике, образовании и гуманитарной сфере, а также укреплению контактов между народами двух стран.

    На встрече обсуждались сотрудничество и взаимная поддержка в рамках ООН. Стороны подчеркнули необходимость продолжения совместных усилий на многосторонних площадках.

    Кроме того, был рассмотрен предстоящий в 2027 году в Азербайджане саммит Организации исламского сотрудничества и возможные направления взаимодействия в рамках мероприятия.

    Байрамов также отметил значение сотрудничества в Движении неприсоединения, включая деятельность Парламентской сети и Молодежной организации. Он подчеркнул важность дальнейшего развития межпарламентских и молодежных связей посредством этих механизмов.

    Азербайджан и Бангладеш обсудили сотрудничество в энергетике и образовании
    Азербайджан и Бангладеш обсудили сотрудничество в энергетике и образовании
    Азербайджан и Бангладеш обсудили сотрудничество в энергетике и образовании
    Азербайджан и Бангладеш обсудили сотрудничество в энергетике и образовании
    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Джейхун Байрамов Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Фото
    Ceyhun Bayramov banqladeşli həmkarı ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan and Bangladesh discuss cooperation in energy and education
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