Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Гренландии начались, и выразил надежду на "хорошую сделку" и для Вашингтона, и для Европы.

Как передает Report, об это он заявил журналистам на вопрос о контактах с европейскими лидерами по этому поводу.

"Мы начали переговоры, - сказал он. - Я надеюсь, это будет хорошая сделка для всех. С точки зрения национальной безопасности это очень важная сделка. Думаю, мы заключим сделку".

По утверждению американского лидера, "согласие было достигнуто по довольно" многим вопросам, и Европа "хочет, чтобы США сделали это".

Трамп 21 января после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что появились контуры сделки по Гренландии. Как сообщил портал Axios, предложенный Рютте президенту США проект договоренности предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией и обновление условий подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова. Это позволит США создавать там военные базы и "зоны обороны", если НАТО сочтет это необходимым.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее заявила, что Рютте не уполномочен вести подобные переговоры от имени Дании. Она также отметила, что переговорный процесс перешел в "традиционное русло" дипломатического поиска решений.