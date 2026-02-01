Самолет, летевший из Стамбула в Тегеран, совершил экстренную посадку в Анкаре

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Стамбула в Тегеран, совершил экстренную посадку в аэропорту Эсенбога в Анкаре.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, самолет Boeing 737, вылетевший из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен в столицу Ирана Тегеран, объявил чрезвычайную ситуацию над территорией Кыршехира.

Воздушное судно совершило посадку в аэропорту Эсенбога в Анкаре.

Подробности не сообщаются.