Самолет, летевший из Стамбула в Тегеран, совершил экстренную посадку в Анкаре
В регионе
- 01 февраля, 2026
- 08:40
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Стамбула в Тегеран, совершил экстренную посадку в аэропорту Эсенбога в Анкаре.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, самолет Boeing 737, вылетевший из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен в столицу Ирана Тегеран, объявил чрезвычайную ситуацию над территорией Кыршехира.
Воздушное судно совершило посадку в аэропорту Эсенбога в Анкаре.
Подробности не сообщаются.
08:40
