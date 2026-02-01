Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Самолет, летевший из Стамбула в Тегеран, совершил экстренную посадку в Анкаре

    В регионе
    • 01 февраля, 2026
    • 08:40
    Самолет, летевший из Стамбула в Тегеран, совершил экстренную посадку в Анкаре

    Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Стамбула в Тегеран, совершил экстренную посадку в аэропорту Эсенбога в Анкаре.

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, самолет Boeing 737, вылетевший из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен в столицу Ирана Тегеран, объявил чрезвычайную ситуацию над территорией Кыршехира.

    Воздушное судно совершило посадку в аэропорту Эсенбога в Анкаре.

    Подробности не сообщаются.

    Турция самолеты Boeing 737
    İstanbuldan Tehrana uçan təyyarə Ankarada təcili eniş edib
    Лента новостей