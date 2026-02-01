İstanbuldan Tehrana uçan təyyarə Ankarada təcili eniş edib
- 01 fevral, 2026
- 08:01
İstanbuldan Tehrana uçuş həyata keçirən sərnişin təyyarəsi Ankaranın Esenboğa Hava Limanına təcili eniş edib.
Bu barədə "Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, İstanbulun Sabiha Gökçen Hava Limanından İranın paytaxtı Tehrana uçan "Boeing 737" təyyarəsi Kırşehir üzərində təcili vəziyyət elan edib.
Təyyarə Ankara Esenboğa Hava Limanına eniş edib.
Təfərrüatlar açıqlanmır.
