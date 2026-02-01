İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İstanbuldan Tehrana uçan təyyarə Ankarada təcili eniş edib

    Region
    • 01 fevral, 2026
    • 08:01
    İstanbuldan Tehrana uçan təyyarə Ankarada təcili eniş edib

    İstanbuldan Tehrana uçuş həyata keçirən sərnişin təyyarəsi Ankaranın Esenboğa Hava Limanına təcili eniş edib.

    Bu barədə "Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, İstanbulun Sabiha Gökçen Hava Limanından İranın paytaxtı Tehrana uçan "Boeing 737" təyyarəsi Kırşehir üzərində təcili vəziyyət elan edib.

    Təyyarə Ankara Esenboğa Hava Limanına eniş edib.

    Təfərrüatlar açıqlanmır.

    Самолет, летевший из Стамбула в Тегеран, совершил экстренную посадку в Анкаре

