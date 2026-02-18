İranla Rusiya hərbi dəniz qüvvələri birgə təlim keçirəcək
İranla Rusiya fevralın 19-da Oman dənizində və Hind okeanının şimal hissəsində birgə hərbi dəniz təlimləri keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Oman dənizində və Hind okeanının şimal hissəsində İran və Rusiya Hərbi Dəniz Donanması birgə təlim keçirəcək. Təlimlər İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Birinci İmamət Dairəsi tərəfindən təşkil olunub.
Kontr-admiral Həsən Məqsudlu qeyd edib ki, təlimlər Bəndər-Abbasda, ordunun dəniz qüvvələrinin Birinci İmamət Dairəsi rayonunda keçirilir və əsas məqsəd Oman dənizində və Hind okeanının şimal hissəsində təhlükəsizliyin və davamlı əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsidir.
Bu manevrin digər məqsədlərinə birgə dəniz əməkdaşlığının inkişafı və birgə əməliyyatların işlənib hazırlanması və keçirilməsində iki ölkənin hərbi dəniz qüvvələri arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi daxildir.
Onun sözlərinə görə, dəniz təhlükəsizliyini təhdid edən fəaliyyətlərə, xüsusilə ticarət gəmilərinin, tankerlərin müdafiəsi sahəsində, həmçinin dəniz terrorizmi ilə mübarizədə birgə əks-tədbirlərdə razılaşmanın və koordinasiyanın yaradılması bu birgə təlimlərin əsas istiqamətlərindən biridir.