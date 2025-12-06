Orban: Avropa Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşır

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    • 06 dekabr, 2025
    • 21:13
    Avropa Rusiya ilə silahlı münaqişəyə hazırlaşır və hərbi iqtisadiyyat qurur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban bəyan edib.

    "Avropa İttifaqının rəsmi mövqeyi bundan ibarətdir ki, 2030-cu ilə qədər Aİ müharibəyə hazır olmalıdır. Onlar hərbi iqtisadiyyat qururlar", - Orban deyib.

    Onun sözlərinə görə, Aİ ölkələri avtomobil istehsalını silah və zirehli texnika buraxılmasına yönəldirlər:

    "Hərbi ekspansiyanın dörd mərhələsi var. Birinci – diplomatik münasibətlərin kəsilməsi. Bu artıq baş verib. İkinci – iqtisadi sanksiyaların tətbiqi və əməkdaşlığın dayandırılması. Bunu da keçmişik. Üçüncü – çağırışın tətbiqi və hərbi iqtisadiyyata keçid. Hazırda biz də, Brüssel də bu mərhələdədir. Dördüncü mərhələ isə artıq toqquşma mərhələsidir".

    Орбан: Европа готовится к войне с Россией

