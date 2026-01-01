İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İsveçrədə Kran-Montana faciəsinə görə matəm elan edilib

    Digər ölkələr
    • 01 yanvar, 2026
    • 22:47
    İsveçrədə Kran-Montana faciəsinə görə matəm elan edilib

    İsveçrədə Kran-Montana kurortunda baş vermiş böyük yanğın nəticəsində 40 nəfərin həyatını itirməsi ilə əlaqədar milli matəm elan olunub.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən məlumatına görə, İsveçrə Prezidenti Gi Parmelin bildirib ki, hüzn əlaməti olaraq paytaxt Bern şəhərində dövlət bayraqları matəm dövrü ərzində endiriləcək.

    Son məlumata görə, insident nəticəsində 115 nəfər xəsarət alıb.

    İsveçrə kurort matəm
    Швейцария объявила пятидневный траур по жертвам трагедии в Кран-Монтане

    Son xəbərlər

    23:06

    Türkiyənin 48 vilayətində güclü qar səbəbindən məktəblərdə tətil elan edilib

    Region
    22:47

    İsveçrədə Kran-Montana faciəsinə görə matəm elan edilib

    Digər ölkələr
    22:28

    Slovakiyanın müdafiə naziri: Ukrayna heç vaxt NATO-ya üzv olmayacaq

    Digər ölkələr
    22:09

    Yəmənin Ədən aeroportu Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ arasındakı gərginliyə görə bağlanıb

    Digər ölkələr
    21:50

    BFMTV: Fransada Yeni il gecəsi 800-dən çox avtomobil yandırılıb

    Digər ölkələr
    21:37

    Peruda cinayətkar qruplaşmanın hücumu nəticəsində üç mədənçi həlak olub, 7 nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    21:21

    Zelenski: Əsir mübadiləsinin bərpası Türkiyədəki danışıqların əsas mövzusudur

    Digər ölkələr
    21:01

    KİV: Tramp həkimlərin məsləhətlərini nəzərə almır və artıq dozada aspirin qəbul edir

    Digər ölkələr
    20:40

    Umerov və Kalın ukraynalı hərbi əsirlərin azad olunmasını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti