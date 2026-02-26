Aİ Belarusa qarşı sanksiyaları daha bir il uzadıb
Digər ölkələr
- 26 fevral, 2026
- 19:27
Avropa İttifaqı (Aİ) Belarusa qarşı sanksiyaları daha bir il müddətinə uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Litvanın xarici işlər naziri Kyastutis Budris "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
Budris qeyd edib ki, Vilnüs Aİ-nin sanksiyaların uzadılması ilə bağlı kollektiv qərarını alqışlayır.
Aİ insan hüquqlarının pozulması və Ukraynaya qarşı müharibədə Rusiyaya dəstək verdiyinə görə 2015-ci ildən bəri Belarusa qarşı ardıcıl olaraq sanksiyalar tətbiq edir. Genişmiqyaslı iqtisadi və fərdi məhdudiyyətlər kompleksinə ölkə rəhbərliyinə qarşı məhdudiyyətlər, həmçinin kalium, neft məhsulları, ağac idxalına qadağa, bank sektorunda məhdudiyyətlər, texnologiya və ikili təyinatlı malların ixracına qadağa daxildir.
Son xəbərlər
19:47
Azərbaycanın BMT yanında Daimi Nümayəndəliyi: Xocalı faciəsinə görə məsuliyyət qaçılmazdırXarici siyasət
19:35
Foto
Naxçıvanda Xocalı soyqırımına həsr edilmiş şahmat yarışı keçirilibFərdi
19:27
Aİ Belarusa qarşı sanksiyaları daha bir il uzadıbDigər ölkələr
19:17
Polşa və Ermənistan arasında hərbi-texniki əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıbRegion
19:04
Foto
Tbilisidə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan sərgi və film nümayişi keçirilibXarici siyasət
19:03
Foto
Yekaterinburqda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıbXarici siyasət
18:58
Foto
İqtisadiyyat Nazirliyində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbir keçirilibDaxili siyasət
18:55
Tusk və Paşinyan İrəvanla Bakı arasında sülh prosesini müzakirə ediblərXarici siyasət
18:45