"Böyük Dəbilqə": Azərbaycanın yeddi cüdoçusu ilk yarış günündə tatamiyə çıxacaq
- 27 fevral, 2026
- 09:37
Azərbaycan cüdoçuları Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində bu gün mübarizəyə başlayırlar.
"Report"un məlumatına görə, ilk yarış günündə 7 idmançımız tatamiyə çıxacaq.
60 kq çəki dərəcəsində Əhməd Yusifov 1/16 finalda Samariddin Kuçkarovla (Özbəkistan), Balabəy Ağayev onun həmyerlisi Baxrom Boturovla güləşəcək.
66 kq-da Nizami İmranov bu raundda Minhao Canqla (Çin), Turan Bayramov isə Matan Kokolayevlə (İsrail) münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
48 kq çəki dərəcəsində Könül Əliyeva 1/16 finalda özbək Sevinç Muradovanın, Şəfəq Həmidova çinli Venna Cuanqın müqavimətini qırmağa çalışacaq. Leyla Əliyeva (52 kq) isə bu mərhələdə Rusiya təmsilçisi Liliya Nuqayeva ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, "Böyük Dəbilqə" martın 1-də başa çatacaq.