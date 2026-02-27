İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycanın yeddi cüdoçusu ilk yarış günündə tatamiyə çıxacaq

    Fərdi
    • 27 fevral, 2026
    • 09:37
    Böyük Dəbilqə: Azərbaycanın yeddi cüdoçusu ilk yarış günündə tatamiyə çıxacaq

    Azərbaycan cüdoçuları Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində bu gün mübarizəyə başlayırlar.

    "Report"un məlumatına görə, ilk yarış günündə 7 idmançımız tatamiyə çıxacaq.

    60 kq çəki dərəcəsində Əhməd Yusifov 1/16 finalda Samariddin Kuçkarovla (Özbəkistan), Balabəy Ağayev onun həmyerlisi Baxrom Boturovla güləşəcək.

    66 kq-da Nizami İmranov bu raundda Minhao Canqla (Çin), Turan Bayramov isə Matan Kokolayevlə (İsrail) münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    48 kq çəki dərəcəsində Könül Əliyeva 1/16 finalda özbək Sevinç Muradovanın, Şəfəq Həmidova çinli Venna Cuanqın müqavimətini qırmağa çalışacaq. Leyla Əliyeva (52 kq) isə bu mərhələdə Rusiya təmsilçisi Liliya Nuqayeva ilə üz-üzə gələcək.

    Qeyd edək ki, "Böyük Dəbilqə" martın 1-də başa çatacaq.

