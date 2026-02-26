Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Другие страны
    • 26 февраля, 2026
    • 18:39
    ЕС продлил санкции против Беларуси еще на год

    Европейский союз продлил санкции против Беларуси еще на один год.

    Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в соцсети X.

    Будрис подчеркнул, что Вильнюс приветствует коллективное решение ЕС по продлению санкций.

    ЕС последовательно вводит санкции против Беларуси с 2015 года в связи с нарушением прав человека и поддержкой РФ в войне против Украины. Масштабный комплекс экономических и персональных ограничений включают рестрикции в отношении руководства страны, а также запрет на импорт калия, нефтепродуктов, древесины, ограничения в банковском секторе, запрет на экспорт технологий и товаров двойного назначения.

