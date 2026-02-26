ЕС продлил санкции против Беларуси еще на год

Европейский союз продлил санкции против Беларуси еще на один год.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в соцсети X.

Будрис подчеркнул, что Вильнюс приветствует коллективное решение ЕС по продлению санкций.

ЕС последовательно вводит санкции против Беларуси с 2015 года в связи с нарушением прав человека и поддержкой РФ в войне против Украины. Масштабный комплекс экономических и персональных ограничений включают рестрикции в отношении руководства страны, а также запрет на импорт калия, нефтепродуктов, древесины, ограничения в банковском секторе, запрет на экспорт технологий и товаров двойного назначения.