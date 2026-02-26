ЕС продлил санкции против Беларуси еще на год
Другие страны
- 26 февраля, 2026
- 18:39
Европейский союз продлил санкции против Беларуси еще на один год.
Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в соцсети X.
Будрис подчеркнул, что Вильнюс приветствует коллективное решение ЕС по продлению санкций.
ЕС последовательно вводит санкции против Беларуси с 2015 года в связи с нарушением прав человека и поддержкой РФ в войне против Украины. Масштабный комплекс экономических и персональных ограничений включают рестрикции в отношении руководства страны, а также запрет на импорт калия, нефтепродуктов, древесины, ограничения в банковском секторе, запрет на экспорт технологий и товаров двойного назначения.
Последние новости
19:15
Азербайджан и Индонезия обсудили укрепление сотрудничестваВнешняя политика
19:13
Эквадор повысит пошлины на импорт из Колумбии до 50%Другие страны
19:08
Ильхам Алиев: Любой, кто будет противиться нашей воле, будет раздавленВнутренняя политика
18:54
Ильхам Алиев: Наша несгибаемая воля обеспечила восстановление территориальной целостностиВнутренняя политика
18:51
Лейла Алиева встретилась с ветераном Отечественной войныВнутренняя политика
18:39
ЕС продлил санкции против Беларуси еще на годДругие страны
18:38
Ильхам Алиев: Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судомВнутренняя политика
18:28
Ильхам Алиев: Благодаря нашим настойчивым усилиям около 20 стран официально признали Ходжалинский геноцидВнутренняя политика
18:27