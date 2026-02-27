Кянан Гулузаде: Азербайджан представит 24 туристических маршрута на WUF13

Государственное агентство по туризму Азербайджана организовало свою деятельность в рамках 13-ой сессии Всемирного форума городов (WUF13) по 7 основным направлениям.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя агентства Кянан Гулузаде на пресс-конференции, посвященной процессу подготовки к WUF13.

По его словам, в первую очередь в рамках форума будет организована специальная панельная сессия, посвященная вопросам туризма и климатических условий.

"Параллельно на национальном стенде гостям представят культурно-историческое наследие Азербайджана, а также его кулинарные традиции и богатую национальную кухню", - отметил он.

Касаясь размещения гостей, Гулузаде сообщил, что в Баку и на Абшероне к этому процессу привлечено более 100 отелей.

"В настоящее время в Баку функционируют 206 отелей, получивших звездные сертификаты. Их номерной фонд превышает 12 тысяч. Более 60 гостиниц уже начали продажи через международные платформы бронирования", - отметил он.

Гулузаде добавил, что нововведения внедряются и в сфере общественного питания: "Для порядка 200 объектов - ресторанов и отелей - разработаны национальные завтраки, а также веганские, вегетарианские и азербайджанские национальные меню".

По его словам, для информирования гостей, в дополнение к трем существующим туристическим информационным центрам, планируется открытие четвертого центра на территории Ичеришехер".

Он добавил, что в целях продвижения туристического потенциала Азербайджана подготовлены туры по 24 различным маршрутам: "Эти туры включают тематические программы, охватывающие не только Баку и Абшерон, но и Губу, Гусар, Шеки, Шамахы, Габалу, Лянкяран и освобожденные от оккупации территории. Туристическая индустрия Азербайджана полностью готова принять гостей на высшем уровне".

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года.