Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Кянан Гулузаде: Азербайджан представит 24 туристических маршрута на WUF13

    Туризм
    • 27 февраля, 2026
    • 11:50
    Кянан Гулузаде: Азербайджан представит 24 туристических маршрута на WUF13

    Государственное агентство по туризму Азербайджана организовало свою деятельность в рамках 13-ой сессии Всемирного форума городов (WUF13) по 7 основным направлениям.

    Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя агентства Кянан Гулузаде на пресс-конференции, посвященной процессу подготовки к WUF13.

    По его словам, в первую очередь в рамках форума будет организована специальная панельная сессия, посвященная вопросам туризма и климатических условий.

    "Параллельно на национальном стенде гостям представят культурно-историческое наследие Азербайджана, а также его кулинарные традиции и богатую национальную кухню", - отметил он.

    Касаясь размещения гостей, Гулузаде сообщил, что в Баку и на Абшероне к этому процессу привлечено более 100 отелей.

    "В настоящее время в Баку функционируют 206 отелей, получивших звездные сертификаты. Их номерной фонд превышает 12 тысяч. Более 60 гостиниц уже начали продажи через международные платформы бронирования", - отметил он.

    Гулузаде добавил, что нововведения внедряются и в сфере общественного питания: "Для порядка 200 объектов - ресторанов и отелей - разработаны национальные завтраки, а также веганские, вегетарианские и азербайджанские национальные меню".

    По его словам, для информирования гостей, в дополнение к трем существующим туристическим информационным центрам, планируется открытие четвертого центра на территории Ичеришехер".

    Он добавил, что в целях продвижения туристического потенциала Азербайджана подготовлены туры по 24 различным маршрутам: "Эти туры включают тематические программы, охватывающие не только Баку и Абшерон, но и Губу, Гусар, Шеки, Шамахы, Габалу, Лянкяран и освобожденные от оккупации территории. Туристическая индустрия Азербайджана полностью готова принять гостей на высшем уровне".

    Отметим, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года.

    туризм туристические маршруты WUF13 Государственное агентство по туризму Азербайджана Кянан Гулузаде национальная кухня
    Dövlət Turizm Agentliyi WUF13 çərçivəsində fəaliyyət istiqamətlərini açıqlayıb

    Последние новости

    12:04

    ММ расширил перечень оснований для изъятия земель в государственных целях

    Милли Меджлис
    12:02

    В Батуми за хранение и торговлю героином задержаны граждане Азербайджана и Турции

    В регионе
    12:00
    Фото

    В Баку проходит международная конференция к 100-летию Первого тюркологического съезда

    Внутренняя политика
    11:59

    Токаев и Вучич обсудили развитие стратегического партнерства Казахстана и Сербии

    В регионе
    11:50

    Кянан Гулузаде: Азербайджан представит 24 туристических маршрута на WUF13

    Туризм
    11:43
    Фото
    Видео

    Опасность дипфейков: Эксперимент с участием Кюбры Магеррамовой

    Происшествия
    11:39

    Президент НАНА рассказал об историческом значении I Тюркологического съезда в Баку

    Наука и образование
    11:34

    Польша намерена запретить соцсети для детей в возрасте до 15 лет

    Другие страны
    11:24

    Лука Скьеппати: Инфраструктура TAP проходит оценку готовности к транспортировке водорода - ИНТЕРВЬЮ

    Энергетика
    Лента новостей