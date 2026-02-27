Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Польша намерена запретить соцсети для детей в возрасте до 15 лет

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 11:34
    Польша намерена запретить соцсети для детей в возрасте до 15 лет

    Польша продвигает новый законопроект, который запретит социальные сети для детей в возрасте до 15 лет.

    Как передает Report, об этом в интервью агентству Bloomberg заявила министр образования Польши Барбара Новацкая.

    По ее словам, законопроект предусматривает штрафы для соцсетей, если их услуги будут оставаться доступными для детей, и возлагать на них ответственность за проверку возраста своих пользователей.

    "Мы видим, что психическое здоровье детей и молодежи ухудшается, мы видим снижение их интеллектуальных способностей", – сказала министр.

    По ее словам, размер штрафов, которые компании должны будут уплатить за нарушения, еще обсуждается.

    Рассматривая возможность введения запрета, Польша присоединяется к другим европейским правительствам, включая Германию, Данию, Францию, Испанию и Великобританию, которые угрожают ограничить доступ миллионов молодых пользователей к услугам, которые регуляторы называют вредными и вызывающими зависимость.

    Польша доступ к соцсети подростки Барбара Новацкая
    Polşa 15 yaşdan kiçik uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsini qadağan edən qanun layihəsi hazırlayır

    Последние новости

    12:04

    ММ расширил перечень оснований для изъятия земель в государственных целях

    Милли Меджлис
    12:02

    В Батуми за хранение и торговлю героином задержаны граждане Азербайджана и Турции

    В регионе
    12:00
    Фото

    В Баку проходит международная конференция к 100-летию Первого тюркологического съезда

    Внутренняя политика
    11:59

    Токаев и Вучич обсудили развитие стратегического партнерства Казахстана и Сербии

    В регионе
    11:50

    Кянан Гулузаде: Азербайджан представит 24 туристических маршрута на WUF13

    Туризм
    11:43
    Фото
    Видео

    Опасность дипфейков: Эксперимент с участием Кюбры Магеррамовой

    Происшествия
    11:39

    Президент НАНА рассказал об историческом значении I Тюркологического съезда в Баку

    Наука и образование
    11:34

    Польша намерена запретить соцсети для детей в возрасте до 15 лет

    Другие страны
    11:24

    Лука Скьеппати: Инфраструктура TAP проходит оценку готовности к транспортировке водорода - ИНТЕРВЬЮ

    Энергетика
    Лента новостей