Польша намерена запретить соцсети для детей в возрасте до 15 лет

Польша продвигает новый законопроект, который запретит социальные сети для детей в возрасте до 15 лет.

Как передает Report, об этом в интервью агентству Bloomberg заявила министр образования Польши Барбара Новацкая.

По ее словам, законопроект предусматривает штрафы для соцсетей, если их услуги будут оставаться доступными для детей, и возлагать на них ответственность за проверку возраста своих пользователей.

"Мы видим, что психическое здоровье детей и молодежи ухудшается, мы видим снижение их интеллектуальных способностей", – сказала министр.

По ее словам, размер штрафов, которые компании должны будут уплатить за нарушения, еще обсуждается.

Рассматривая возможность введения запрета, Польша присоединяется к другим европейским правительствам, включая Германию, Данию, Францию, Испанию и Великобританию, которые угрожают ограничить доступ миллионов молодых пользователей к услугам, которые регуляторы называют вредными и вызывающими зависимость.