İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Polşa 15 yaşdan kiçik uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsini qadağan edən qanun layihəsi hazırlayır

    Digər ölkələr
    • 27 fevral, 2026
    • 11:59
    Polşa 15 yaşdan kiçik uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsini qadağan edən qanun layihəsi hazırlayır

    Polşa 15 yaşına qədər uşaqlar üçün sosial şəbəkələri qadağan edəcək yeni qanun layihəsini irəli sürür.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşanın təhsil naziri Barbara Novaska "Bloomberg" agentliyinə müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, qanun layihəsi sosial şəbəkələrin xidmətlərinin uşaqlar üçün əlçatan qalması halında onlara cərimələr nəzərdə tutur və istifadəçilərinin yaşının yoxlanılması üçün məsuliyyəti onların üzərinə qoyur.

    "Biz uşaqların və gənclərin psixi sağlamlığının pisləşdiyini, onların intellektual qabiliyyətlərinin azaldığını görürük", – nazir bildirib.

    Onun sözlərinə görə, şirkətlərin pozuntulara görə ödəməli olacaqları cərimələrin məbləği hələ müzakirə olunur.

    Qadağanın tətbiqi imkanını nəzərdən keçirən Polşa tənzimləyicilərin zərərli və asılılıq yaradan adlandırdıqları xidmətlərə milyonlarla gənc istifadəçinin çıxışını məhdudlaşdırmaqla hədələyən Almaniya, Danimarka, Fransa, İspaniya və Böyük Britaniya da daxil olmaqla, digər Avropa hökumətlərinə qoşulur.

    Polşa Barbara Novaska Sosial şəbəkələr
    Польша намерена запретить соцсети для детей в возрасте до 15 лет

    Son xəbərlər

    12:37

    Abiy Əhməd Əli: Efiopiya və Azərbaycan tərəfdaşlığı dərinləşdirməklə bağlı razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    12:33

    Kamran Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Hadisə
    12:32

    "Qazprom neft"in vitse-prezidenti Anton Calyabov Rusiyada həbs edilib

    Energetika
    12:29

    Azərbaycanda "Təhdidlər və Həllər Kataloqu"na daxil edilən təhdidlərin sayı açıqlanıb

    İKT
    12:26

    Ərdoğanın müavini: Türk dünyasının birliyi geniş coğrafiyada sülhün təmin olunmasına xidmət edir

    Elm və təhsil
    12:24

    Banqladeşdə 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    12:19

    Tokayev və Vuçiç ikitərəfli strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Region
    12:18

    Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində sertifikasiyanın tətbiqi I oxunuşda təsdiqlənib

    Milli Məclis
    12:18
    Foto

    DSX: İran istiqamətindən dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən şəxslər silahlı müqavimət göstərib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti