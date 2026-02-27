В Баку представлена Центральная платформа бронирования WUF13

В Баку представлена Центральная платформа бронирования 13-ой сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Report, платформа была представлена на пресс-конференции, посвященной процессу подготовки к WUF13.

Руководитель отдела виз Операционной компании WUF13 Эльчин Руфуллаев сообщил, что платформа призвана обеспечить более удобную и доступную систему бронирования отелей для участников мероприятия:

"Централизованная платформа бронирования на самом деле предоставляет ряд преимуществ как для участников мероприятия, так и для его организатора. Одним из главных преимуществ является гарантия фиксированной цены и безопасная оплата. В настоящее время на нашей платформе сформирована база из 68 отелей, что означает 4 000 номеров. При поддержке и участии Государственного агентства по туризму были проведены встречи с представителями отелей, им была предоставлена общая информация о значимости и концепции мероприятия".

Он отметил, что на платформе можно осуществлять поиск по категории, цене и по близости к месту проведения мероприятия. В то же время на платформе предусмотрена интеграция искусственного интеллекта - AI assistant.

Напомним, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку.