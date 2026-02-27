Президент НАНА рассказал об историческом значении I Тюркологического съезда в Баку

Главным достижением I Тюркологического съезда, состоявшегося 100 лет назад, стало утверждение общего тюркского алфавита в сложный исторический период.

Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА Иса Габиббейли на международной научной конференции на тему "Основатели и уроки I Тюркологического съезда: история и современность".

По его словам, на I Тюркологическом съезде был принят ряд значимых решений:

"Этот съезд сплотил вокруг себя наиболее выдающихся представителей науки как тюркского мира, так и мирового научного сообщества. Подавляющее большинство из 131 делегата, прибывшего из различных регионов тюркского мира, являлись авторами научных трудов, посвященных вопросам единства тюркских народов. Съезд стал ориентиром для развития тюркологической науки в последующие десятилетия", - отметил он.

Габиббейли подчеркнул, что главным завоеванием I Съезда явилось утверждение общего тюркского алфавита в тот сложный период.

"Проведение I съезда именно в Баку не было случайным. Баку в то время представлял собой один из наиболее развитых центров на евразийском пространстве", - сказал он.