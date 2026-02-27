Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Президент НАНА рассказал об историческом значении I Тюркологического съезда в Баку

    Наука и образование
    • 27 февраля, 2026
    • 11:39
    Президент НАНА рассказал об историческом значении I Тюркологического съезда в Баку

    Главным достижением I Тюркологического съезда, состоявшегося 100 лет назад, стало утверждение общего тюркского алфавита в сложный исторический период.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА Иса Габиббейли на международной научной конференции на тему "Основатели и уроки I Тюркологического съезда: история и современность".

    По его словам, на I Тюркологическом съезде был принят ряд значимых решений:

    "Этот съезд сплотил вокруг себя наиболее выдающихся представителей науки как тюркского мира, так и мирового научного сообщества. Подавляющее большинство из 131 делегата, прибывшего из различных регионов тюркского мира, являлись авторами научных трудов, посвященных вопросам единства тюркских народов. Съезд стал ориентиром для развития тюркологической науки в последующие десятилетия", - отметил он.

    Габиббейли подчеркнул, что главным завоеванием I Съезда явилось утверждение общего тюркского алфавита в тот сложный период.

    "Проведение I съезда именно в Баку не было случайным. Баку в то время представлял собой один из наиболее развитых центров на евразийском пространстве", - сказал он.

    Первый Тюркологический съезд Иса Габиббейли НАНА среднетюркский алфавит тюркский мир тюркология
    İsa Həbibbəyli: Birinci Türkoloji Qurultay türkologiya elmi üçün bələdçi rolunu oynayıb

    Последние новости

    12:04

    ММ расширил перечень оснований для изъятия земель в государственных целях

    Милли Меджлис
    12:02

    В Батуми за хранение и торговлю героином задержаны граждане Азербайджана и Турции

    В регионе
    12:00
    Фото

    В Баку проходит международная конференция к 100-летию Первого тюркологического съезда

    Внутренняя политика
    11:59

    Токаев и Вучич обсудили развитие стратегического партнерства Казахстана и Сербии

    В регионе
    11:50

    Кянан Гулузаде: Азербайджан представит 24 туристических маршрута на WUF13

    Туризм
    11:43
    Фото
    Видео

    Опасность дипфейков: Эксперимент с участием Кюбры Магеррамовой

    Происшествия
    11:39

    Президент НАНА рассказал об историческом значении I Тюркологического съезда в Баку

    Наука и образование
    11:34

    Польша намерена запретить соцсети для детей в возрасте до 15 лет

    Другие страны
    11:24

    Лука Скьеппати: Инфраструктура TAP проходит оценку готовности к транспортировке водорода - ИНТЕРВЬЮ

    Энергетика
    Лента новостей