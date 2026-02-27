Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Эдлам Йемеру: WUF13 станет площадкой для обсуждения глобального жилищного кризиса

    Инфраструктура
    • 27 февраля, 2026
    • 11:17
    Эдлам Йемеру: WUF13 станет площадкой для обсуждения глобального жилищного кризиса

    Программа ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) высоко оценивает партнерские отношения с Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом сообщила директор по внешним связям, стратегиям, знаниям и инновациям UN-HABITAT Эдлам Йемеру в ходе пресс-конференции, приуроченной к подготовке форума.

    По ее словам, 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), запланированная в Баку, приобретает особую значимость в текущих условиях.

    "Всемирный форум городов представляет собой подлинно глобальную и инклюзивную платформу. Он зарекомендовал себя в качестве одной из наиболее авторитетных международных конференций в области городского развития и жилищной политики", - заявила она.

    Йемеру акцентировала внимание на том, что 2026 год несет в себе особую важность для глобального городского развития. По ее словам, мировой жилищный кризис вышел на критический уровень: "Порядка 3 млрд человек по всему миру лишены доступа к надлежащему жилью, из которых 1,1 млрд вынуждены жить в трущобах и неформальных поселениях в крайне тяжелых условиях. Именно данные вызовы станут центральной темой предстоящего форума".

    Напомним, WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

    UN-HABITAT Всемирный форум городов (WUF13) жилищный кризис Городское развитие ООН Эдлам Йемеру жилищная политика
    "UN-Habitat": WUF13 indiki dövrdə çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir
    Edlam Yemeru: WUF13 to become platform for discussing global housing crisis

    Последние новости

    12:04

    ММ расширил перечень оснований для изъятия земель в государственных целях

    Милли Меджлис
    12:02

    В Батуми за хранение и торговлю героином задержаны граждане Азербайджана и Турции

    В регионе
    12:00
    Фото

    В Баку проходит международная конференция к 100-летию Первого тюркологического съезда

    Внутренняя политика
    11:59

    Токаев и Вучич обсудили развитие стратегического партнерства Казахстана и Сербии

    В регионе
    11:50

    Кянан Гулузаде: Азербайджан представит 24 туристических маршрута на WUF13

    Туризм
    11:43
    Фото
    Видео

    Опасность дипфейков: Эксперимент с участием Кюбры Магеррамовой

    Происшествия
    11:39

    Президент НАНА рассказал об историческом значении I Тюркологического съезда в Баку

    Наука и образование
    11:34

    Польша намерена запретить соцсети для детей в возрасте до 15 лет

    Другие страны
    11:24

    Лука Скьеппати: Инфраструктура TAP проходит оценку готовности к транспортировке водорода - ИНТЕРВЬЮ

    Энергетика
    Лента новостей