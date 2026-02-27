Эдлам Йемеру: WUF13 станет площадкой для обсуждения глобального жилищного кризиса

Программа ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) высоко оценивает партнерские отношения с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщила директор по внешним связям, стратегиям, знаниям и инновациям UN-HABITAT Эдлам Йемеру в ходе пресс-конференции, приуроченной к подготовке форума.

По ее словам, 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), запланированная в Баку, приобретает особую значимость в текущих условиях.

"Всемирный форум городов представляет собой подлинно глобальную и инклюзивную платформу. Он зарекомендовал себя в качестве одной из наиболее авторитетных международных конференций в области городского развития и жилищной политики", - заявила она.

Йемеру акцентировала внимание на том, что 2026 год несет в себе особую важность для глобального городского развития. По ее словам, мировой жилищный кризис вышел на критический уровень: "Порядка 3 млрд человек по всему миру лишены доступа к надлежащему жилью, из которых 1,1 млрд вынуждены жить в трущобах и неформальных поселениях в крайне тяжелых условиях. Именно данные вызовы станут центральной темой предстоящего форума".

Напомним, WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая.