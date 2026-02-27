Minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşəcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    27 fevral, 2026
    Minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının final mərhələsindəki rəqibləri bəlli olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, püşkatma mərasimi bu gün, saat 20:00-da Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada start götürəcək.

    Azərbaycan komandası püşkatma zamanı birinci səbətdə yer alacaq.

    Avropa çempionatı

    I səbət: Slovakiya, Rumıniya, Azərbaycan, Serbiya, Qazaxıstan, Bolqarıstan

    II səbət: Fransa, Monteneqro, Macarıstan, Çexiya, Ukrayna, Gürcüstan

    III səbət: Belçika, İngiltərə, Bosniya və Herseqovina, İtaliya, Polşa, Portuqaliya

    IV səbət: İsrail, Sloveniya, İspaniya, Yunanıstan, Türkiyə, Avstriya

    Qeyd edək ki, Avropa çempionatının final mərhələsi mayın 27-dən iyunun 4-dək Bratislavada təşkil olunacaq.

