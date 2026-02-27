Minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşəcək
Futbol
- 27 fevral, 2026
- 09:33
Minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının final mərhələsindəki rəqibləri bəlli olacaq.
"Report"un məlumatına görə, püşkatma mərasimi bu gün, saat 20:00-da Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada start götürəcək.
Azərbaycan komandası püşkatma zamanı birinci səbətdə yer alacaq.
Avropa çempionatı
I səbət: Slovakiya, Rumıniya, Azərbaycan, Serbiya, Qazaxıstan, Bolqarıstan
II səbət: Fransa, Monteneqro, Macarıstan, Çexiya, Ukrayna, Gürcüstan
III səbət: Belçika, İngiltərə, Bosniya və Herseqovina, İtaliya, Polşa, Portuqaliya
IV səbət: İsrail, Sloveniya, İspaniya, Yunanıstan, Türkiyə, Avstriya
Qeyd edək ki, Avropa çempionatının final mərhələsi mayın 27-dən iyunun 4-dək Bratislavada təşkil olunacaq.
