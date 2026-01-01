Швейцария объявила пятидневный траур по жертвам трагедии в Кран-Монтане

В Швейцарии объявлен национальный траур в связи с крупным пожаром на курорте Кран-Монтана, унесшим жизни 40 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что в знак скорби государственные флаги в столице Берне будут приспущены на протяжении всего периода траура.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 115 человек.