Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Швейцария объявила пятидневный траур по жертвам трагедии в Кран-Монтане

    Другие страны
    • 01 января, 2026
    • 22:34
    Швейцария объявила пятидневный траур по жертвам трагедии в Кран-Монтане

    В Швейцарии объявлен национальный траур в связи с крупным пожаром на курорте Кран-Монтана, унесшим жизни 40 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что в знак скорби государственные флаги в столице Берне будут приспущены на протяжении всего периода траура.

    По последним данным, в результате инцидента пострадали 115 человек.

    Швейцария пожар траур
    İsveçrədə Kran-Montana faciəsinə görə matəm elan edilib

    Последние новости

    23:31

    В 48 провинциях Турции из-за сильного снегопада закрылись школы

    В регионе
    23:07

    Колумбийские военные перехватили судно с 4 тоннами кокаина

    Другие страны
    22:48

    СМИ: Задержанное в Финляндии судно перевозило подсанкционную сталь из РФ

    Другие страны
    22:34

    Швейцария объявила пятидневный траур по жертвам трагедии в Кран-Монтане

    Другие страны
    22:13

    Минобороны Словакии: Украины никогда не будет в НАТО

    Другие страны
    21:57

    Аэропорт Адена в Йемене закрыт из-за эскалации между Саудовской Аравией и ОАЭ

    Другие страны
    21:40

    BFMTV: Во Франции в новогоднюю ночь сгорели больше 800 машин

    Другие страны
    21:23

    В Перу при нападении членов банды погибли три шахтера, еще 7 пропали без вести

    Другие страны
    21:09

    Зеленский: Ключевая тема переговоров в Турции - возобновление обмена пленными

    Другие страны
    Лента новостей