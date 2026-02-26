İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Naxçıvanda Xocalı soyqırımına həsr edilmiş şahmat yarışı keçirilib

    Fərdi
    • 26 fevral, 2026
    • 19:35
    Naxçıvanda Xocalı soyqırımına həsr edilmiş şahmat yarışı keçirilib

    Naxçıvan Şahmat Mərkəzində Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümünə həsr olunmuş şahmat üzrə muxtar respublika turniri keçirilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi, Təhsil nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan yarışda 102 şahmatçı İsveçrə sistemi üzrə 9 turda mübarizə aparıb.

    Yarışın nəticələrinə əsasən, kişilər arasında Yasin Əzimov 8 xalla turnirin qalibi olub. Eyni xala malik Mirsaleh Seyidli aralarındakı şəxsi görüşün nəticəsinə görə ikinci nəticə göstərib. Aktivində 7 xal olan Qənbər Hüseynli üçüncü olub.

    Qadınların mübarizəsində isə Nigar Qənbərli 6 xalla yarışı qalib kimi başa vurub, Gülsüm Qəhrəmanova 5,5 xalla ikinci, Ayla Zamanlı isə 5 xalla üçüncü yeri tutub.

    Sonda ilk üç yerin sahiblərinə diplom, medal və hədiyyələr, həvəsləndirici yerlərin sahiblərinə isə fəxri fərman təqdim olunub. Mükafatları gənclər və idman nazirinin müavini, nazir vəzifələrini icra edən Məcid Seyidov təqdim edib.

    Naxçıvanda Xocalı soyqırımına həsr edilmiş şahmat yarışı keçirilib
    Naxçıvanda Xocalı soyqırımına həsr edilmiş şahmat yarışı keçirilib
    Naxçıvanda Xocalı soyqırımına həsr edilmiş şahmat yarışı keçirilib
    Naxçıvanda Xocalı soyqırımına həsr edilmiş şahmat yarışı keçirilib
    Naxçıvanda Xocalı soyqırımına həsr edilmiş şahmat yarışı keçirilib
    Naxçıvanda Xocalı soyqırımına həsr edilmiş şahmat yarışı keçirilib
    Naxçıvanda Xocalı soyqırımına həsr edilmiş şahmat yarışı keçirilib
    Naxçıvanda Xocalı soyqırımına həsr edilmiş şahmat yarışı keçirilib
    Naxçıvanda Xocalı soyqırımına həsr edilmiş şahmat yarışı keçirilib
    Naxçıvanda Xocalı soyqırımına həsr edilmiş şahmat yarışı keçirilib
    Naxçıvanda Xocalı soyqırımına həsr edilmiş şahmat yarışı keçirilib

    Şahmat Naxçıvan Xocalı soyqırımı

    Son xəbərlər

    19:47

    Azərbaycanın BMT yanında Daimi Nümayəndəliyi: Xocalı faciəsinə görə məsuliyyət qaçılmazdır

    Xarici siyasət
    19:35
    Foto

    Naxçıvanda Xocalı soyqırımına həsr edilmiş şahmat yarışı keçirilib

    Fərdi
    19:27

    Aİ Belarusa qarşı sanksiyaları daha bir il uzadıb

    Digər ölkələr
    19:17

    Polşa və Ermənistan arasında hərbi-texniki əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb

    Region
    19:04
    Foto

    Tbilisidə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan sərgi və film nümayişi keçirilib

    Xarici siyasət
    19:03
    Foto

    Yekaterinburqda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb

    Xarici siyasət
    18:58
    Foto

    İqtisadiyyat Nazirliyində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    18:55

    Tusk və Paşinyan İrəvanla Bakı arasında sülh prosesini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    18:45

    Leyla Əliyeva Vətən müharibəsi qazisi Rəvan Əzizovla görüşüb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti