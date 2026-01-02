İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Belçika İsveçrəyə həkim briqadası göndərəcək

    Digər ölkələr
    • 02 yanvar, 2026
    • 00:44
    Belçika İsveçrəyə həkim briqadası göndərəcək

    Belçika İsveçrəyə yanıq üzrə mütəxəssislərdən ibarət briqada göndərəcək və Kran-Montana kurortunda baş vermiş böyük yanğında xəsarət alan yeddi nəfəri öz xəstəxanalarında qəbul edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Belçikanın xarici işlər naziri Maksim Prevo "X" sosial şəbəkəsində açıqlayıb.

    "Belçika Aİ-nin mülki müdafiə mexanizmi çərçivəsində İsveçrəyə yanıq üzrə ixtisaslaşmış beş nəfərlik tibbi briqada göndərməyi təklif edib. Belçika həmçinin öz xəstəxanalarında ağır yanıq xəsarətləri alan beş pasienti və orta dərəcəli xəsarətləri olan iki nəfəri qəbul etməyi təklif edib", – deyə o yazıb.

    Avropa Komissiyası daha əvvəl Aİ-nin mülki müdafiə mexanizminin aktivləşdirildiyini, üzv ölkələrin bu mexanizm vasitəsilə İsveçrəyə yardım göstərə biləcəyini bildirmişdi.

    Yanğın 1 yanvar gecəsi İsveçrənin mərkəzində yerləşən məşhur dağ-xizək kurortu Kran-Montanadakı "Le Constellation" barında baş verib. Nəticədə təxminən 40 nəfər həlak olub, 115 nəfər isə xəsarət alıb. Polis hadisənin terror aktı olmadığını açıqlayıb. Müxtəlif versiyalara görə, yanğının səbəbi bayram şamları və ya fişənglər ola bilər.

    İsveçrə yanğın kurort Belçika
    Бельгия направит в Швейцарию бригаду врачей

    Son xəbərlər

    01:28

    Qambiya sahillərində gəmi qəzası nəticəsində yeddi nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    00:53

    Goranboyda avtomobil aşıb, ata və oğul ölüb

    Hadisə
    00:44

    Belçika İsveçrəyə həkim briqadası göndərəcək

    Digər ölkələr
    00:06

    Rusiyanın Krasnodar diyarında on minlərlə sakin işıqsız qalıb

    Region
    23:41

    Kolumbiya hərbçiləri 4 ton kokain daşıyan gəmini ələ keçiriblər

    Digər ölkələr
    23:24

    KİV: Finlandiyada saxlanılan gəmi Rusiyadan sanksiyaya məruz qalmış polad daşıyırmış

    Digər ölkələr
    23:06

    Türkiyənin 48 vilayətində güclü qar səbəbindən məktəblərdə tətil elan edilib

    Region
    22:47

    İsveçrədə Kran-Montana faciəsinə görə matəm elan edilib

    Digər ölkələr
    22:28

    Slovakiyanın müdafiə naziri: Ukrayna heç vaxt NATO-ya üzv olmayacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti