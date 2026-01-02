Бельгия направит в Швейцарию бригаду врачей

Бельгия направит в Швейцарию бригаду специалистов по ожогам и примет в свои больницы семь пострадавших при крупном пожаре на курорте Кран-Монтана.

Как передает Report, об этом сообщил глава бельгийского МИД Максим Прево в X.

"Бельгия в рамках механизма гражданской обороны ЕС предложила направить в Швейцарию медицинскую бригаду из пяти человек, специализирующихся на ожогах. Бельгия также предложила принять в своих больницах пять пациентов с тяжелыми ожогами, и двоих с травмами средней тяжести", - написал он.

Ранее Еврокомиссия сообщила об активации механизма гражданской обороны ЕС, через который страны-члены могут оказывать помощь Швейцарии.

Пожар произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре Швейцарии, в результате которого около 40 человек погибли и порядка 115 пострадали. В полиции исключили версию теракта. По разным версиям, причиной пожара могли стать праздничные свечи или петарды.