Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Бельгия направит в Швейцарию бригаду врачей

    Другие страны
    • 02 января, 2026
    • 00:20
    Бельгия направит в Швейцарию бригаду врачей

    Бельгия направит в Швейцарию бригаду специалистов по ожогам и примет в свои больницы семь пострадавших при крупном пожаре на курорте Кран-Монтана.

    Как передает Report, об этом сообщил глава бельгийского МИД Максим Прево в X.

    "Бельгия в рамках механизма гражданской обороны ЕС предложила направить в Швейцарию медицинскую бригаду из пяти человек, специализирующихся на ожогах. Бельгия также предложила принять в своих больницах пять пациентов с тяжелыми ожогами, и двоих с травмами средней тяжести", - написал он.

    Ранее Еврокомиссия сообщила об активации механизма гражданской обороны ЕС, через который страны-члены могут оказывать помощь Швейцарии.

    Пожар произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре Швейцарии, в результате которого около 40 человек погибли и порядка 115 пострадали. В полиции исключили версию теракта. По разным версиям, причиной пожара могли стать праздничные свечи или петарды.

    Бельгия Швейцария пожар взрыв медики
    Belçika İsveçrəyə həkim briqadası göndərəcək

    Последние новости

    01:18

    В Геранбое отец и сын погибли при опрокидывании автомобиля

    Происшествия
    00:47

    У побережья Гамбии при крушении судна погибли семь человек

    Другие страны
    00:20

    Бельгия направит в Швейцарию бригаду врачей

    Другие страны
    23:54

    В Краснодарском крае РФ десятки тысяч жителей остались без света

    В регионе
    23:31

    В 48 провинциях Турции из-за сильного снегопада закрылись школы

    В регионе
    23:07

    Колумбийские военные перехватили судно с 4 тоннами кокаина

    Другие страны
    22:48

    СМИ: Задержанное в Финляндии судно перевозило подсанкционную сталь из РФ

    Другие страны
    22:34

    Швейцария объявила пятидневный траур по жертвам трагедии в Кран-Монтане

    Другие страны
    22:13

    Минобороны Словакии: Украины никогда не будет в НАТО

    Другие страны
    Лента новостей