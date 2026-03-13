    Region
    • 13 mart, 2026
    • 22:02
    İran göstərilən həmrəyliyə görə Türkiyəyə təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X" sosial mediasındakı paylaşımında bildirib.

    "Ramazanın mübarək günlərində qardaş türk millətinin və dost Türkiyə Respublikasının İran xalqı üçün etdiyi dualar və göstərdiyi həmrəylik bizim üçün böyük güc və mənəvi dəstək mənbəyidir", - Əraqçi bildirib və əlavə edib ki, İran öz suverenliyini və xalqının təhlükəsizliyini qətiyyətlə müdafiə etməyə davam edəcək.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    Abbas Əraqçi İran Türkiyə

    Son xəbərlər

    22:20
    Foto

    İrandan daha 28 nəfər Azərbaycana təxliyə edilib - YENİLƏNİB-5

    Daxili siyasət
    22:09

    Kuba ABŞ embarqolarına baxmayaraq, neft idxalını davam etdirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    22:06

    Ərdoğan: Türkiyənin hava məkanının təhlükəsizliyi nəzarət altındadır

    Region
    22:02

    Abbas Əraqçi Türkiyəyə təşəkkür edib

    Region
    21:57

    Ruzanna Məmmədova Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    21:47

    İran Hindistana gedən iki tankerin Hörmüz boğazından keçməsinə icazə verib

    Region
    21:33

    KİV: Pentaqon rəhbəri dəniz piyadalarının Yaxın Şərqə göndərilməsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    21:20

    Yunanıstanda Polşa vətəndaşı casusluq şübhəsi ilə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    21:04

    Almaniyalı güləşçi Luis Loy: "Azərbaycan çempionu Sakit Quliyevi çox bəyənirəm"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti