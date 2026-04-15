    "Kapital Bank" I rübün maliyyə nəticələrini elan edib

    • 15 aprel, 2026
    • 14:40
    Kapital Bank I rübün maliyyə nəticələrini elan edib

    "Kapital Bank" ASC-nin aktivləri 31 mart 2026-cı il tarixinə 11,8 milyard manat, Bankın müştərilərə verilən kreditlər həcmi isə 5,5 milyard manat təşkil edib.

    31 mart 2026-cı il tarixinə olan nəticələrə görə bankda müştəri depozitləri 8,5 milyard manat olub.

    Bankın 31 mart 2026-cı il tarixinə tutulmalardan sonra məcmu kapitalı 1,2 milyard manat, adi və imtiyazlı səhmlərinin dəyəri isə 256 milyon manat təşkil edib.

    Bankın xalis mənfəəti isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 dəfədən çox, yəni 119 % artaraq 120 milyon manata çatıb.

    "Kapital Bank" "Moody's" və "Standard & Poor's" beynəlxalq reytinq agentliklərinin reytinqlərinə malikdir. Bu reytinqlər ölkənin bank sektorunda yüksək reytinqlər sırasındadır.

    Ölkənin I bankı "Kapital Bank" "PAŞA Holdinq" MMC-yə daxildir və Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi, 114 filialı və 53 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir.

