"Tisa" lideri Macarıstan Prezidentini istefaya çağırıb
- 15 aprel, 2026
- 14:44
Macarıstanda parlament seçkilərində qalib gələn "Tisa" partiyasının lideri Peter Madyar ölkə prezidenti Tamaş Şuyoku istefaya çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Madyar "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
"Macarıstan prezidenti ilə görüşmək üçün Şandor sarayına gəldim. Tamaş Şuyok macar millətinin birliyini təmsil etməyə layiq deyil. O, mənəvi nüfuz sahibi və ya örnək olmağa yaramır. Yeni hökumət formalaşdıqdan sonra Tamaş Şuyok dərhal vəzifəsini tərk etməlidir", - Madyar yazıb.
Qeyd edək ki, 12 aprel seçkilərinin nəticələrinə görə, müxalif "Tisa" partiyası parlamentdəki 199 yerdən 138-ni, hakim "Fides" partiyası isə cəmi 55 yer əldə edib.
I have arrived at the Sándor Palace to meet the President of Hungary.@DrTamasSulyok is unworthy of representing the unity of the Hungarian nation. He is unfit to serve as the guardian of legality. He is not fit to serve as a moral authority or a role model.— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 15, 2026
