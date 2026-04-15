İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    "Tisa" lideri Macarıstan Prezidentini istefaya çağırıb

    Digər ölkələr
    • 15 aprel, 2026
    • 14:44
    Macarıstanda parlament seçkilərində qalib gələn "Tisa" partiyasının lideri Peter Madyar ölkə prezidenti Tamaş Şuyoku istefaya çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Madyar "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Macarıstan prezidenti ilə görüşmək üçün Şandor sarayına gəldim. Tamaş Şuyok macar millətinin birliyini təmsil etməyə layiq deyil. O, mənəvi nüfuz sahibi və ya örnək olmağa yaramır. Yeni hökumət formalaşdıqdan sonra Tamaş Şuyok dərhal vəzifəsini tərk etməlidir", - Madyar yazıb.

    Qeyd edək ki, 12 aprel seçkilərinin nəticələrinə görə, müxalif "Tisa" partiyası parlamentdəki 199 yerdən 138-ni, hakim "Fides" partiyası isə cəmi 55 yer əldə edib.

    Peter Madyar Tamaş Şuyok Macarıstan
    Петер Мадьяр раскритиковал президента Венгрии, призвал его уйти в отставку

