Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Петер Мадьяр раскритиковал президента Венгрии, призвал его уйти в отставку

    Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал действующего президента страны Тамаша Шуйока уйти в отставку.

    Как передает Report, об этом Мадьяр написал на своей странице в соцсети "Х".

    "Я прибыл во дворец Шандора, чтобы встретиться с президентом Венгрии. Тамаш Шуйока недостоин представлять единство венгерской нации. (...) Он не годится в нравственные авторитеты или образец для подражания. После формирования нового правительства Тамаш Шуйок должен немедленно покинуть свой пост", - написал Мадьяр.

    Отметим, что по итогам выборов 12 апреля оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест в парламенте из 199, правящая партия "Фидес" только 55 мест.

    "Tisa" lideri Macarıstan Prezidentini istefaya çağırıb

