Петер Мадьяр раскритиковал президента Венгрии, призвал его уйти в отставку
- 15 апреля, 2026
- 14:22
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал действующего президента страны Тамаша Шуйока уйти в отставку.
Как передает Report, об этом Мадьяр написал на своей странице в соцсети "Х".
"Я прибыл во дворец Шандора, чтобы встретиться с президентом Венгрии. Тамаш Шуйока недостоин представлять единство венгерской нации. (...) Он не годится в нравственные авторитеты или образец для подражания. После формирования нового правительства Тамаш Шуйок должен немедленно покинуть свой пост", - написал Мадьяр.
Отметим, что по итогам выборов 12 апреля оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест в парламенте из 199, правящая партия "Фидес" только 55 мест.
I have arrived at the Sándor Palace to meet the President of Hungary.@DrTamasSulyok is unworthy of representing the unity of the Hungarian nation. He is unfit to serve as the guardian of legality. He is not fit to serve as a moral authority or a role model.— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 15, 2026
