Арагчи поблагодарил Турцию за солидарность
В регионе
- 13 марта, 2026
- 22:57
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи поблагодарил Турцию за проявленную солидарность.
Как сообщает Report, об этом иранский министр написал в своем аккаунте в соцсети Х.
"В благословенные дни Рамазана молитвы и солидарность братского турецкого народа и дружественной Турецкой Республики с народом Ирана стали для нас источником большой силы и моральной поддержки", - заявил Арагчи.
Он добавил, что Иран продолжит решительно защищать свой суверенитет и безопасность своего народа.
Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
