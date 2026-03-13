Арагчи поблагодарил Турцию за солидарность

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи поблагодарил Турцию за проявленную солидарность.

Как сообщает Report, об этом иранский министр написал в своем аккаунте в соцсети Х.

"В благословенные дни Рамазана молитвы и солидарность братского турецкого народа и дружественной Турецкой Республики с народом Ирана стали для нас источником большой силы и моральной поддержки", - заявил Арагчи.

Он добавил, что Иран продолжит решительно защищать свой суверенитет и безопасность своего народа.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.