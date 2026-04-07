Израиль и Греция подписали соглашение о поставках ракетных систем PULS на $750 млн

Израиль и Греция подписали соглашение о поставках Афинам израильских ракетных систем PULS на сумму около $750 млн.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Израиля.

Отмечается, что церемония подписания соглашения состоялась 6 апреля в Афинах. Израиль на ней представлял бригадный генерал запаса Яир Кулас, возглавляющий Управление международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Израиля.

"Соглашение отражает развитие оборонного сотрудничества между Израилем и Грецией. Оно является частью реализуемой министерством обороны <...> стратегии по расширению израильского оборонного экспорта как ключевого инструмента для наращивания и укрепления сил Армии обороны Израиля, продвижения политики и поддержки оборонной промышленности и экономики", - заявили в израильском военном ведомстве.