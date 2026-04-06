    В Баку из-за угрозы оползня ограничено движение на Бибиэйбатской дороге

    • 06 апреля, 2026
    • 23:36
    В Баку из-за угрозы оползня ограничено движение на Бибиэйбатской дороге

    На участке Бибиэйбатской дороги в Сабаильском районе Баку, где возникла угроза оползня, ситуация находится под контролем, принимаются меры по стабилизации обстановки и обеспечению безопасной эксплуатации дороги.

    Как передает Report, об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел.

    Отмечается, что в результате непрекращающихся дождей на указанном участке дороги возникла угроза оползня.

    С учетом сложившейся ситуации в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения на данном участке временно частично ограничено движение транспортных средств.

    Водителей просят в качестве альтернативы использовать старое Сальянское шоссе, двигаясь через так называемую территорию "20-й участок".

    В настоящее время территория находится под контролем, совместно с соответствующими структурами принимаются меры по стабилизации ситуации и обеспечению безопасной эксплуатации дороги.

    Угроза оползня Бибиэйбатская дорога Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Министерство внутренних дел (МВД) Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС)
    Bibiheybət yolunda torpaq sürüşməsinin olduğu ərazi nəzarətdə saxlanılır - BİRGƏ MƏLUMAT

    00:51

    Послы Азербайджана и Турции в Болгарии встретились в Софии

    Внешняя политика
    00:43

    Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам КСИР в Тегеране

    Другие страны
    00:14

    Миссия NASA установила рекорд дальности полета человека от Земли

    Другие страны
    23:55

    ГААДА усилило работы по устранению последствий паводков на дорогах

    Инфраструктура
    23:48

    Трамп: Противоречия в НАТО начались с Гренландии

    Другие страны
    23:36

    В Баку из-за угрозы оползня ограничено движение на Бибиэйбатской дороге

    Инфраструктура
    23:33

    Главы МИД Ирана и Японии обменялись мнениями по ситуации в регионе

    В регионе
    23:18

    Иран заявил о нарушении ядерной неприкосновенности из-за удара по заводу в Ардакане

    В регионе
    23:14

    Созар Субари: Стратегическое сотрудничество Грузии и Азербайджана важно для региона

    В регионе
    Лента новостей