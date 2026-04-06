Главы МИД Ирана и Японии обменялись мнениями по ситуации в регионе

Удары США и Израиля по критически важной инфраструктуре Ирана удваивают ответственность мирового сообщества за привлечение их к ответственности в международных судебных инстанциях.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в телефонном разговоре со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги.

"Нанесение ударов по производственной и энергетической инфраструктуре Ирана, наряду с атаками США и Израиля на школы, больницы, университеты и жилые районы, являются явным примером военных преступлений", - цитирует Арагчи МИД Ирана в телеграм-канале.

Арагчи подчеркнул, что Тегеран продолжит всестороннюю защиту национального суверенитета и территориальной целостности исламской республики перед лицом навязанной ей со стороны США и Израиля войны.

Тосимицу Мотэги, указав на необходимость обращения к дипломатии для разрешения конфликта, заявил о поддержке Токио текущих усилий на региональном и международном уровнях в данном направлении.

Министры также обменялись мнениями по консульским и другим вопросам.