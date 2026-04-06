    Главы МИД Ирана и Японии обменялись мнениями по ситуации в регионе

    Главы МИД Ирана и Японии обменялись мнениями по ситуации в регионе

    Удары США и Израиля по критически важной инфраструктуре Ирана удваивают ответственность мирового сообщества за привлечение их к ответственности в международных судебных инстанциях.

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в телефонном разговоре со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги.

    "Нанесение ударов по производственной и энергетической инфраструктуре Ирана, наряду с атаками США и Израиля на школы, больницы, университеты и жилые районы, являются явным примером военных преступлений", - цитирует Арагчи МИД Ирана в телеграм-канале.

    Арагчи подчеркнул, что Тегеран продолжит всестороннюю защиту национального суверенитета и территориальной целостности исламской республики перед лицом навязанной ей со стороны США и Израиля войны.

    Тосимицу Мотэги, указав на необходимость обращения к дипломатии для разрешения конфликта, заявил о поддержке Токио текущих усилий на региональном и международном уровнях в данном направлении.

    Министры также обменялись мнениями по консульским и другим вопросам.

    Аббас Арагчи Тосимицу Мотэги МИД Ирана МИД Японии Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığının detallarını açıqlayıb

    Последние новости

    00:51

    Послы Азербайджана и Турции в Болгарии встретились в Софии

    Внешняя политика
    00:43

    Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам КСИР в Тегеране

    Другие страны
    00:14

    Миссия NASA установила рекорд дальности полета человека от Земли

    Другие страны
    23:55

    ГААДА усилило работы по устранению последствий паводков на дорогах

    Инфраструктура
    23:48

    Трамп: Противоречия в НАТО начались с Гренландии

    Другие страны
    23:36

    В Баку из-за угрозы оползня ограничено движение на Бибиэйбатской дороге

    Инфраструктура
    23:33

    Главы МИД Ирана и Японии обменялись мнениями по ситуации в регионе

    В регионе
    23:18

    Иран заявил о нарушении ядерной неприкосновенности из-за удара по заводу в Ардакане

    В регионе
    23:14

    Созар Субари: Стратегическое сотрудничество Грузии и Азербайджана важно для региона

    В регионе
    Лента новостей