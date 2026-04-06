Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Иран заявил о нарушении ядерной неприкосновенности из-за удара по заводу в Ардакане

    Удар США и Израиля по одному из крупнейших предприятий по переработке урана в Иране - заводу "Shahid Rezayee Nejad Yellowcake Production Plant" в Ардакане - является нарушением ядерной неприкосновенности.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

    В ОАЭИ отметили, что этот шаг направлен против развития ядерной медицины: "Ядерные технологии Ирана служат миру и здоровью человечества. Этого невозможно остановить применением тяжелых бомб".

    Отметим, что на данном заводе урановая руда перерабатывается в "желтый кек" (урановый концентрат), являющийся начальной стадией ядерного топлива. Объект также подвергался авиаударам в марте 2026 года.

    Кроме того, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в письме, направленном 4 апреля генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и в Совет Безопасности ООН, подчеркнул, что бомбардировки ядерных объектов страны создают серьезную угрозу радиоактивного загрязнения в регионе.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство.

    İranın ən böyük uran emalı müəssisələrindən biri bombalanıb

