İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    İranın ən böyük uran emalı müəssisələrindən biri bombalanıb

    Region
    • 06 aprel, 2026
    • 23:10
    İranın ən böyük uran emalı müəssisələrindən biri bombalanıb

    Ərdəkanda İranın ən böyük uran emalı müəssisələrindən biri olan "Şəhid Rezayinejad Sarı Keks İstehsalı Zavodu"na (Shahid Rezayee Nejad Yellowcake Production Plant) ABŞ ilə İsrailin hücumu nüvə toxunulmazlığının pozulmasıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu, İranın Atom Enerjisi Təşkilatının (İAET) bəyanatında qeyd olunub.

    İAET-dən bildirilib ki, bu addım nüvə təbabətinin inkişafına qarşı yönəlib: "İranın nüvə texnologiyası bəşəriyyətin sülh və sağlamlığına xidmət edir. Ağır bombaların atılması ilə bunun qarşısını almaq olmayacaq".

    Məlumat üçün bildirək ki, bu zavodda uran filizi emal edilərək nüvə yanacağının ilkin mərhələsi sayılan "sarı keks" (uran konsentratı) tozuna çevrilir. Obyekt 2026-cı ilin martında da hava zərbələrinə məruz qalıb.

    Qeyd edək ki, İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi aprelin 4-də BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) baş direktoru Rafael Qrossi və BMT Təhlükəsizlik Şurasına (TŞ) ünvanladığı məktubda da İslam Respublikasının nüvə obyektlərinin bombalanmasının region üçün ciddi radioaktiv çirklənmə təhlükəsi yaratdığını qabardıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb və bir sıra şəhərlərə hava zərbələri endirib. Elə həmin gün zərbələr nəticəsində İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei öldürülüb. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket atıb və Körfəz ölkələrindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib. Vəziyyətlə əlaqədar olaraq regionun bəzi dövlətləri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb.

    Иран заявил о нарушении ядерной неприкосновенности из-за удара по заводу в Ардакане

