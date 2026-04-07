    Миссия NASA установила рекорд дальности полета человека от Земли

    Миссия NASA установила рекорд дальности полета человека от Земли

    Экипаж Artemis II на борту космического корабля Orion отдалился от Земли на 406,7 тыс. км, побив рекорд 1970 года, поставленный "Аполлоном-13" по предельной удаленности человека от Земли.

    Как передает Report со ссылкой на сообщения NASA в соцсети Х, астронавты облетят Луну и вернутся в середине апреля.

    "Новая веха для человечества: экипаж "Артемиды II" теперь находится дальше всех, кто когда-либо путешествовал, достигнув максимального расстояния в 252 752 мили от Земли. Это превышает предыдущий рекорд, установленный "Аполлоном-13" в 1970 году, примерно на 4102 мили", - говорится в публикации.

    Сейчас экипаж находится достаточно близко к Луне, чтобы проводить научные наблюдения. Среди объектов наблюдения - область под названием Рейнер Гамма, расположенная в Океане Бурь, к западу от кратера Рейнер.

    NASA в ближайшие годы отправит лунный посадочный модуль к Рейнеру Гамме, чтобы исследовать магнитные аномалии в этой зоне. Лучшее понимание движения пыли может помочь, например, в планировании поселений людей на Луне.

    Отметим, что 1 апреля США в рамках миссии "Артемида-2" (Artemis II) запустили к Луне пилотируемый космический корабль с четырьмя астронавтами на борту. Экспедиция вокруг Луны и обратно продлится десять дней, экипаж пролетит на расстоянии примерно 8 тыс. км от поверхности спутника Земли. Цель миссии - испытательная: космонавты проверят работу систем и оборудования, предназначенного для будущих космических экспедиций и высадки на Луну, запланированной на 2028 год.

    На борту корабля три астронавта NASA - командир экипажа Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

    NASA: Astronavtlar Aya maksimum dərəcədə yaxınlaşıblar

    Последние новости

    00:51

    Послы Азербайджана и Турции в Болгарии встретились в Софии

    Внешняя политика
    00:43

    Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам КСИР в Тегеране

    Другие страны
    00:14

    Миссия NASA установила рекорд дальности полета человека от Земли

    Другие страны
    23:55

    ГААДА усилило работы по устранению последствий паводков на дорогах

    Инфраструктура
    23:48

    Трамп: Противоречия в НАТО начались с Гренландии

    Другие страны
    23:36

    В Баку из-за угрозы оползня ограничено движение на Бибиэйбатской дороге

    Инфраструктура
    23:33

    Главы МИД Ирана и Японии обменялись мнениями по ситуации в регионе

    В регионе
    23:18

    Иран заявил о нарушении ядерной неприкосновенности из-за удара по заводу в Ардакане

    В регионе
    23:14

    Созар Субари: Стратегическое сотрудничество Грузии и Азербайджана важно для региона

    В регионе
    Лента новостей