Миссия NASA установила рекорд дальности полета человека от Земли

Экипаж Artemis II на борту космического корабля Orion отдалился от Земли на 406,7 тыс. км, побив рекорд 1970 года, поставленный "Аполлоном-13" по предельной удаленности человека от Земли.

Как передает Report со ссылкой на сообщения NASA в соцсети Х, астронавты облетят Луну и вернутся в середине апреля.

"Новая веха для человечества: экипаж "Артемиды II" теперь находится дальше всех, кто когда-либо путешествовал, достигнув максимального расстояния в 252 752 мили от Земли. Это превышает предыдущий рекорд, установленный "Аполлоном-13" в 1970 году, примерно на 4102 мили", - говорится в публикации.

Сейчас экипаж находится достаточно близко к Луне, чтобы проводить научные наблюдения. Среди объектов наблюдения - область под названием Рейнер Гамма, расположенная в Океане Бурь, к западу от кратера Рейнер.

NASA в ближайшие годы отправит лунный посадочный модуль к Рейнеру Гамме, чтобы исследовать магнитные аномалии в этой зоне. Лучшее понимание движения пыли может помочь, например, в планировании поселений людей на Луне.

Отметим, что 1 апреля США в рамках миссии "Артемида-2" (Artemis II) запустили к Луне пилотируемый космический корабль с четырьмя астронавтами на борту. Экспедиция вокруг Луны и обратно продлится десять дней, экипаж пролетит на расстоянии примерно 8 тыс. км от поверхности спутника Земли. Цель миссии - испытательная: космонавты проверят работу систем и оборудования, предназначенного для будущих космических экспедиций и высадки на Луну, запланированной на 2028 год.

На борту корабля три астронавта NASA - командир экипажа Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.