NASA: Astronavtlar Aya maksimum dərəcədə yaxınlaşıblar
- 07 aprel, 2026
- 00:17
"Artemida II" missiyasının astronavtları Şərq vaxtı ilə saat 1:56-da (17:56 UTC) Yerdən uzaqlıq rekordunu üstələyiblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Milli Aeronavtika və Kosmik Tədqiqatlar İdarəsi (NASA) "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.
"Artemida II" missiyasının astronavtları Şərq vaxtı ilə saat 1:56-da (17:56 UTC) Yerdən uzaqlıq rekordunu üstələyiblər", - məlumatda bildirilib və əlavə edilib ki, bu rekord daha öncə astronavtların Yerdən 248 655 mil məsafədə uçduğu "Apollon-13" missiyası zamanı qeydə alınıb:
"Artemida II" missiyası Ayın arxa tərəfini müşahidə etməyə hazırlaşdığı üçün "Orion" kosmik gəmisinin pəncərələrində Ay böyüməyə davam edir. Astronavtların Şərq vaxtı ilə təxminən saat 19:02-də (23:02 UTC) Aya maksimum dərəcədə yaxınlaşacaqları gözlənilir.
Approaching the near side of the Moon.— NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026
The Artemis II astronauts have surpassed the record for the distance from Earth at 1:56 ET (1756 UTC). This record was previously set during the Apollo 13 mission when the astronauts traveled 248,655 miles from Earth. The Moon continues to… pic.twitter.com/OapAGgGMex