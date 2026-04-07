NASA: Astronavtlar Aya maksimum dərəcədə yaxınlaşıblar

    "Artemida II" missiyasının astronavtları Şərq vaxtı ilə saat 1:56-da (17:56 UTC) Yerdən uzaqlıq rekordunu üstələyiblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Milli Aeronavtika və Kosmik Tədqiqatlar İdarəsi (NASA) "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.

    "Artemida II" missiyasının astronavtları Şərq vaxtı ilə saat 1:56-da (17:56 UTC) Yerdən uzaqlıq rekordunu üstələyiblər", - məlumatda bildirilib və əlavə edilib ki, bu rekord daha öncə astronavtların Yerdən 248 655 mil məsafədə uçduğu "Apollon-13" missiyası zamanı qeydə alınıb:

    "Artemida II" missiyası Ayın arxa tərəfini müşahidə etməyə hazırlaşdığı üçün "Orion" kosmik gəmisinin pəncərələrində Ay böyüməyə davam edir. Astronavtların Şərq vaxtı ilə təxminən saat 19:02-də (23:02 UTC) Aya maksimum dərəcədə yaxınlaşacaqları gözlənilir.

    Миссия NASA установила рекорд дальности полета человека от Земли

