Kolumbiya hərbçiləri 4 ton kokain daşıyan gəmini ələ keçiriblər
Digər ölkələr
- 01 yanvar, 2026
- 23:41
Kolumbiya sularında böyük miqdarda kokain daşıyan gəmi ələ keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, Latın Amerikası ölkəsinin prezidenti Qustavo Petro bunu "X" sosial şəbəkəsində açıqlayıb.
"Ondan istehlakçı ölkələrə 10 milyon doza kokain göndərməyə cəhd göstərilirdi", – deyə o yazıb.
Petronun sözlərinə görə, Hərbi Dəniz Qüvvələri və Hərbi Hava Qüvvələrinin əməliyyatı nəticəsində Kartaxena yaxınlığında 4 ton kokain müsadirə olunub.
