Колумбийские военные перехватили судно с 4 тоннами кокаина

    Другие страны
    • 01 января, 2026
    • 23:07
    В водах Колумбии перехвачено судно, перевозившее крупную партию кокаина.

    Как передает Report, об этом сообщил президент латиноамериканского государства Густаво Петро в соцсети Х.

    "Отсюда в страны-потребители пытались перенаправить 10 млн доз кокаина", - написал он.

    По словам Петро, в результате операции военно-морских и военно-воздушных сил недалеко от Картахены было изъято 4 тонны кокаина.

    Колумбия кокаин
