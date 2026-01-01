Колумбийские военные перехватили судно с 4 тоннами кокаина

В водах Колумбии перехвачено судно, перевозившее крупную партию кокаина.

Как передает Report, об этом сообщил президент латиноамериканского государства Густаво Петро в соцсети Х.

"Отсюда в страны-потребители пытались перенаправить 10 млн доз кокаина", - написал он.

По словам Петро, в результате операции военно-морских и военно-воздушных сил недалеко от Картахены было изъято 4 тонны кокаина.